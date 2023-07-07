Американізація Європи. Як війна в Україні змінила відносини між країнами Заходу

Європейці добровільно жертвують значною частиною своєї незалежності у зовнішній політиці на користь Вашингтона в обмін на захист. Одна з причин — вторгнення Росії в Україну. Але не тільки...

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Питання про надання танків Leopard 2 Україні не давало спокою німецьким і європейським політикам протягом кількох місяців наприкінці 2022 року. Сполучені Штати і Європа колективно зобов'язалися підтримати Україну у війні з Росією. Україна заявила, що їй потрібні західні танки, а "Леопарди" німецького виробництва якнайкраще підходили для цієї мети. Але уряд у Берліні, побоюючись ескалації конфлікту з Росією, відмовився діяти першим.

"Ми завжди діємо спільно з нашими союзниками і друзями, — наполягав канцлер Німеччини Олаф Шольц. — Ми ніколи нічого не робимо поодинці".

Фокус переклав новий текст Джеремі Шапіро і Яна Пульєріна, присвячений майбутньому НАТО.

Найцікавіше, що ніхто не просив Німеччину діяти поодинці. До січня 2023 року Велика Британія оголосила, що відправить в Україну 14 своїх основних бойових танків Challenger. Уряди Польщі та Фінляндії відкрито заявили про готовність поставити танки Leopard 2 спільно з іншими союзниками. Європейський парламент проголосував за відповідну ініціативу Європейського союзу в жовтні 2022 року. Сполучені Штати, Франція і сама Німеччина до цього зобов'язалися відправити в Україну бойові машини піхоти — системи озброєння, які неспеціаліст навіть не відрізнить від танків.

Олаф Шольц не хотів відправляти в Україну танки Leopard 2, якщо Сполучені Штати також не відправлять свій власний основний бойовий танк M1 Abrams Фото: dpa-international.com

Але для канцлера Німеччини Олафа Шольца вираз "поодинці" мав вельми специфічне значення. Він не хотів відправляти в Україну танки Leopard 2, якщо Сполучені Штати також не відправлять свій власний основний бойовий танк M1 Abrams. Йому було недостатньо того, що інші партнери відправлять танки або що Сполучені Штати можуть надати іншу зброю. Як перелякана дитина в кімнаті, повній незнайомих людей, Німеччина почувалася самотньою, якщо дядько Сем не тримав її за руку.

В інтересах єдності союзників адміністрація Байдена врешті-решт втрутилася і погодилася надати Україні танки Abrams. Більше не почуваючись "самотнім", уряд Німеччини схвалив експорт і передачу Україні танків Leopard. І знову лідерство США виявилося необхідним для вирішення суперечки між союзниками.

Цей епізод порушує більш фундаментальні питання про Атлантичний альянс, ніж просто дискусія про те, яку систему озброєнь відправити в Україну. Чому лідер наймогутнішої країни Європи вважає, що він самотній і беззахисний, якщо не діє в унісон зі Сполученими Штатами? Чому, коли на європейському континенті йде війна, лідерство США, як і раніше, необхідне для вирішення навіть незначних суперечок? Кілька років тому, приголомшені приходом Дональда Трампа в Білий дім, європейські уряди, здавалося, були готові взяти під контроль свої долі, віддалившись від розгубленої і політично ненадійної Америки. Але коли настала нова криза, і Сполучені Штати, і уряди Європи повернулися до старих моделей союзництва і лідерства.

Безпосередньою причиною, звісно ж, стало вторгнення Росії в Україну. Але, як ми пояснюємо в нещодавній доповіді для Європейської ради з міжнародних відносин, глибша причина криється в структурі трансатлантичних відносин і внутрішніх розбіжностях між країнами-членами ЄС. Європейці добровільно почали процес васалізації, під час якого вони жертвують значною часткою своєї незалежності у зовнішній політиці на користь Вашингтона в обмін на захист. Дехто у Вашингтоні може вітати ослаблення ЄС, але васалізована Європа і незбалансовані трансатлантичні відносини не відповідають інтересам жодної зі сторін. США знадобиться сильний європейський партнер для майбутньої геополітичної боротьби.

Американізація Європи

У час, який зараз здається далеким минулим (адміністрація Трампа), майбутнє альянсу виглядало зовсім інакше. Зовнішня політика США була зосереджена на Китаї, Трамп загравав з Росією і погрожував кинути європейських союзників Америки. Політики по всій Європі заговорили про "суверенітет" і "автономію" як механізми встановлення своєї незалежності від дедалі примхливішого американського союзника.

"Часи, коли ми могли повністю покладатися на інших, у певному сенсі минули", — сказала канцлерка Ангела Меркель на передвиборчому мітингу 2017 року. У 2019 році нова голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сформувала нову "геополітичну комісію" і була сповнена рішучості зробити Європейський Союз незалежним актором у глобальних справах.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року не просто поставило під сумнів цю ідею. Воно показало, що за нею практично нічого не стоїть. Як і в багатьох кризах часів холодної війни, Сполучені Штати взяли на себе провідну роль і надали левову частку ресурсів.

З одного боку, це не дивно. Країни Європи наразі не здатні захистити себе самостійно, тому в разі кризи у них немає іншого вибору, окрім як покластися на Сполучені Штати. Але це спостереження змушує замислитися. Йдеться про багаті, розвинені країни з очевидними проблемами безпеки і дедалі більшим розумінням того, що подальша залежність від Сполучених Штатів тягне за собою довгострокові ризики. Чому ж вони, як і раніше, нездатні сформулювати власну відповідь на кризи біля своїх кордонів?

Є дві фундаментальні причини.

По-перше, увага до ослаблення Америки щодо Китаю і недавніх потрясінь у внутрішній політиці США приховала ключову тенденцію в трансатлантичному альянсі за останні 15 років. Після фінансової кризи 2008 року Сполучені Штати стали ще могутнішими відносно своїх європейських союзників, а трансатлантичні відносини — ще менш збалансованими.

Друга причина полягає в тому, що європейські уряди не змогли дійти консенсусу щодо підвищеного стратегічного суверенітету, самоорганізації, ухвалення рішень в умовах кризи та розподілу витрат. Що ще важливіше, країни Європи не згодні з ідеями одна одної і при цьому не довіряють одна одній достатньо, щоб дійти компромісу з цих питань. Американське лідерство, як і раніше, необхідне Європі, тому що європейці, як і раніше, нездатні керувати самі собою.

Занепад Європи

Зростаюче домінування Сполучених Штатів в альянсі НАТО очевидне практично за всіма показниками національної могутності. За найгрубішим показником ВВП Сполучені Штати за останні 15 років значно перевершили Європейський Союз і Велику Британію разом узяті. У 2008 році економіка ЄС була дещо більшою за американську: 16,2 трильйона доларів проти 14,7 трильйона доларів. До 2022 року економіка США зросла до 25 трильйонів доларів, тоді як економіка Європейського Союзу та Великої Британії разом узятих сягнула лише 19,8 трильйона доларів. Американська економіка зараз майже на третину більша, ніж економіка обох країн, і більш ніж на 50% більша, ніж економіка Європейського Союзу без Великої Британії.

Європейський Союз має дещо кращий вигляд з погляду паритету купівельної спроможності, але, звісно, міць визначається абсолютним розміром. Ба більше, Європа відстає і за більшістю інших показників міці.

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Ця різниця в зростанні збіглася — знову ж таки, всупереч прогнозам — зі зростанням використання долара у світі порівняно з євро. Американське технологічне домінування над Європою також зросло. Великі американські технологічні компанії — "велика п'ятірка": Alphabet (Google), Amazon, Apple, Apple, Meta (Facebook) і Microsoft — наразі близькі до домінування в технологічному ландшафті Європи так само, як і в США. Нові розробки на кшталт штучного інтелекту зміцнюють технологічне домінування США над Європою.

З 2008 року європейці також переживають втрату відносної військової міці порівняно зі Сполученими Штатами. У період з 2008 по 2021 рік військові витрати США зросли з 656 млрд до 801 млрд доларів. За той самий період військові витрати 27 країн ЄС і Великої Британії зросли лише з $303 млрд до $325 млрд, згідно з нашими розрахунками, заснованими на базі даних про військові витрати SIPRI. Витрати США на нові оборонні технології, як і раніше, більш ніж у сім разів перевищують витрати всіх країн-членів ЄС разом узятих.

Розділений підхід Європи до таких витрат означає, що навіть ці цифри, ймовірно, завищують європейську міць. Європейці майже не співпрацюють у витрачанні свого відносно невеликого бюджету — тому він залишається неефективним. Держави-члени ЄС не виконали взяте на себе у 2017 році зобов'язання витрачати щонайменше 35% своїх бюджетів на закупівлю обладнання у співпраці одна з одною. У 2021 році цей показник становив лише 18%.

Ба більше, Європейський Союз, попри всі його геополітичні амбіції, як і раніше, не здатний сформулювати спільну зовнішню політику і політику безпеки, яка могла би реалізувати його прихований потенціал. Натомість фінансова криза розділила північ і південь, міграційна криза і війна в Україні розділили схід і захід, а Brexit розділив Велику Британію і практично всіх інших.

Зростаюче домінування Сполучених Штатів в альянсі НАТО очевидне практично у всіх галузях національної сили Фото: Відкриті джерела

Наслідки слабкості

Отже, Сполучені Штати випередили всі країни-члени Європейського Союзу разом узяті в наданні військової та гуманітарної допомоги Україні, а також погодилися поповнити багато систем озброєнь, які ці союзники надали Україні. Усього за кілька місяців чисельність американських військ у Європі зросла з повоєнного історичного мінімуму в 65 тисяч до 100 тисяч осіб.

Звісно, багато європейських країн та інститутів ЄС роблять важливий внесок і надають суттєву допомогу Україні. Але американське лідерство — це не тільки ресурси. Сполучені Штати виявилися незамінними для організації та об'єднання західної відповіді на російське вторгнення. У межах Європейського Союзу такі країни, як Польща, Швеція та країни Балтії, глибоко не довіряють іншим членам ЄС, таким як Франція, Німеччина та Італія, у питаннях, що стосуються Росії.

Загалом представники першої групи країн вважають, що керівництво другої групи або розбещене дешевим російським газом і вигідними виплатами, або безнадійно наївне щодо природи російського режиму. "Президенте Макроне, — насміхався польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький у квітні 2022 року, — скільки разів ви вели переговори з Путіним? Чого ви домоглися? Стали б ви вести переговори з Гітлером, зі Сталіним, з Пол Потом?".

У цьому сенсі автономна європейська політика неможлива, оскільки без Сполучених Штатів європейці, ймовірно, взагалі ні про що би не домовилися.

Атлантичний альянс після війни в Україні

Американські політики оголосили про свій намір повернутися до колишніх зусиль з переміщення ресурсів в Азію після закінчення війни в Україні, а можливо, і до її завершення. Зрештою, китайський виклик в американській зовнішній політиці нікуди не подівся, поки Захід зосередився на Україні. Дійсно, відтягуючи увагу та ресурси Заходу від Індо-Тихоокеанського регіону та забезпечуючи посилення залежності Росії від Китаю, війна в Україні лише ускладнила вирішення цієї стратегічної проблеми. Для деяких впливових зовнішньополітичних мислителів серйозність китайської проблеми означає, що навіть "якщо нам доведеться залишити Європу незахищеною, то нехай буде так… Азія важливіша за Європу".

Попри цей ясний сигнал із Вашингтона, в Європі погляд на майбутню роль Америки в європейській безпеці здається зовсім іншим. Як зазначає Ліана Фікс із Ради з міжнародних відносин США, американське лідерство "було занадто успішним, не залишаючи європейцям стимулів для розвитку самостійного лідерства".

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Ця динаміка особливо чітко простежується на прикладі Німеччини, наймогутнішої країни Європи. Промова канцлера в лютому 2022 року про Zeitenwende (переломний момент) і пов'язане з нею збільшення витрат на оборону Німеччини дали Європі та США надію на те, що Німеччина може стати лідером європейської оборони. Минуло понад 16 місяців, а Берлін все ще не досяг великих успіхів. Реалізація Zeitenwende у сфері оборони йде вкрай повільно, що особливо вражає, оскільки в інших галузях, таких як будівництво терміналів для імпорту скрапленого природного газу, Німеччина просувається блискавично. Німеччина не досягла цільового показника витрат НАТО в розмірі 2% ВВП у 2022 році і, як очікується, не досягне його і в 2023 році. Тим часом уряд, очолюваний соціал-демократами (СДП), явно почувається дуже комфортно під крилом Вашингтона.

Прихильність до альянсу зі США ще глибша в більшості північних і східних країн Європейського Союзу. Польща, Швеція і країни Балтії вважають, що події довели правильність їхньої оцінки російського режиму і що західні країни ЄС не дослухалися до них.

Ці держави зміцнилися у своєму переконанні, що тільки Сполучені Штати можуть зрештою гарантувати їхню безпеку. Завжди скептично ставившись до ідеї стратегічної автономії, тепер вони вважають, що це означало би стратегічне самогубство. Відповідно, вони вживають заходів щодо заохочення активнішої участі та лідерства США в Європі, зокрема, виступаючи за значнішу і постійнішу присутність американських військ у Східній Європі та просуваючи членство України в НАТО.

Загалом, нова внутрішньоєвропейська політична динаміка вже структурує європейську оборонну політику на майбутнє. Навіть незважаючи на те, що російське вторгнення викликало реальне зростання витрат на оборону в Європі, структура цих витрат означає, що вони фактично призведуть до більшої залежності від США. Європейські політики тепер розглядають програми закупівель ЄС або транснаціональні європейські програми як занадто трудомісткі та складні. Основна увага приділяється швидкому заповненню прогалин у потенціалі. Уряд Німеччини, наприклад, вирішив закупити готове, здебільшого американське, обладнання, включно з F-35 і важким транспортним вертольотом Chinook. Польща нещодавно вирішила закупити танки Abrams у США, а також танки і гаубиці у Південної Кореї, оскільки вона швидко нарощує свою армію. Це призведе до залежності на десятиліття.

Нова васалізація

Сполучені Штати та їхні європейські партнери повернулися до своїх звичок альянсу часів холодної війни, хоча нинішня геополітична ситуація значно відрізняється від минулої. Тоді Європа була головним фронтом у боротьбі з Радянським Союзом, і стратегія США, особливо в перші роки, була спрямована на відновлення Західної Європи як в економічному, так і у військовому плані, щоб вона могла протистояти виклику зі Сходу.

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Боротьба з Китаєм у 21 столітті виглядає зовсім інакше. Європа більше не є головним фронтом, а її процвітання і військова міць не посідають чільного місця в стратегії США. Адміністрація Байдена свідомо прийняла стратегічну промислову політику, спрямовану на реіндустріалізацію Америки і технологічне домінування над Китаєм. Ця стратегія є частиною внутрішньої економічної політики — "зовнішньою політикою для середнього класу", що відповідає на деіндустріалізацію всередині країни, — і частиною зовнішньополітичної відповіді на успіх Китаю останніми роками в захопленні лідерських позицій у стратегічних галузях, як-от сонячна енергія та 5G.

У європейських союзників є своя роль у цій геоекономічній боротьбі з Китаєм, але вона полягає не в тому, щоб, як за часів холодної війни, розбагатіти і зробити свій внесок у військову оборону головного фронту. Навпаки, їхня ключова роль, з погляду США, полягає в підтримці стратегічної промислової політики США і допомозі в забезпеченні американського технологічного домінування щодо Китаю. Вони можуть домогтися цього, погоджуючись з американською промисловою політикою і обмежуючи свої економічні відносини з Китаєм відповідно до американських концепцій стратегічних технологій.

Оскільки ця політика може знизити економічне зростання в Європі, спричинити (подальшу) деіндустріалізацію або навіть позбавити європейців провідних позицій у ключових галузях майбутнього, можна очікувати, що вона викличе серйозну протидію в усьому Європейському Союзі. Певною мірою так і сталося. У Європейському Союзі та Великій Британії точаться дебати про те, чи повинні європейці слідувати політиці США щодо Китаю, чи вони можуть діяти самостійно.

Однак далеко не очевидно, що всі ці дебати виллються в політичні заходи, які вплинуть на зовнішньоекономічну політику США. Багато представників адміністрації в різних авторських інтерв'ю після початку війни в Україні висловили думку, що європейці можуть скиглити і скаржитися, але їхня зростаюча залежність від США у сфері безпеки означає, що вони здебільшого приймуть економічну політику, сформульовану як частина глобальної ролі Америки у сфері безпеки.

Боротьба з Китаєм у 21 столітті виглядає зовсім інакше. Європа більше не є головним фронтом, а її процвітання і військова міць не посідають центрального місця в стратегії США Фото: ferra.ru

Небезпеки васалізації

Васалізація — не найрозумніша відповідь для прийдешньої ери геополітичної конкуренції, як для Сполучених Штатів, так і для Європи.

З європейської точки зору союз зі Сполученими Штатами, як і раніше, матиме вирішальне значення для європейської безпеки. Однак, повністю покладаючись на зайняті своїми справами США в тому, що стосується найважливішого елемента суверенітету, європейські країни приречені стати в кращому разі геополітично нерелевантними, а в гіршому — іграшкою наддержав.

В очах Сполучених Штатів васалізована Європа назавжди позбудеться здатності захищати себе і завжди покладатиметься на захист США та американські військові активи, які й так у дефіциті. Більшість американських політиків, з досвіду авторів, знають, що їм потрібен сильний європейський партнер для майбутнього геополітичного протистояння. Такий партнер буде більш незалежним, але ця незалежність, хоча й не завжди вітається Сполученими Штатами з конкретних питань, є набагато меншою загрозою для функціонального партнерства, ніж дедалі слабші та нерішучіші європейські партнери. Американська політика має плекати цю незалежність, а не душити її в колисці.

Зрештою трансатлантичний альянс збережеться тільки в тому разі, якщо керівництво по обидва боки Атлантики вважатиме, що партнерство йому вигідне. Для цього необхідний баланс у відносинах, а не васалізація.

Про авторів

Джеремі Шапіро — директор з досліджень Європейської ради з міжнародних відносин, гостьовий старший науковий співробітник Інституту Брукінгса і редактор журналу War on the Rocks. У 2009-2013 роках він працював у Державному департаменті США.

Яна Пулерін — голова берлінського офісу і старша наукова співробітниця Європейської ради з міжнародних відносин.