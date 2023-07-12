Німеччина відмовилася від створення центру з ремонту танків Leopard у Польщі, — ЗМІ

За даними журналістів, завищені цінові вимоги польської сторони стали основною причиною відмови від створення центру з ремонту бронетехніки на їхній території.

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Німеччина відхилила пропозицію про розміщення центру з ремонту танків Leopard, переданих Україні, на території Польщі. Про це повідомляє видання Handelsblatt.

За інформацією, отриманою від джерел, стверджується, що завищені цінові вимоги польської сторони стали основною причиною відмови від створення центру з ремонту танків Leopard на їхній території. Передбачається, що офіційну заяву про це буде зроблено найближчим часом.

У світлі контрнаступальних операцій Збройних сил України, видання зазначає, що країні терміново потрібна можливість проводити ремонт пошкодженої західної техніки.

Німецькі танкобудівники вважають, що суперечки навколо танкового хаба є політично вмотивованими.

Як пізніше повідомило видання Handelsblatt, танки Leopard 2, пошкоджені в Україні, будуть відремонтовані в Німеччині та, ймовірно, в Литві.

Раніше журнал Der Spiegel повідомив про розбіжності між Берліном і Варшавою щодо проекту центру з ремонту танків Leopard. За даними видання, польська сторона була причиною затягування проекту. ЗМІ повідомляли, що державна компанія PGZ вимагала понад 100 тисяч євро за первинний огляд техніки, тоді як у Німеччині така послуга оцінювалася приблизно в 12 тисяч євро.

Нагадаємо, що у квітні міністр оборони Польщі Маріуш Блащак оголосив, що центр обслуговування танків Leopard 2, які партнери передали Україні, створять на базі заводу Zakłady Mechaniczne Bumar Łabędy SA в місті Глівіце.

21 березня на засіданні контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" міністри оборони домовилися про створення в Польщі центру технічного обслуговування танків Leopard 2.