Конвої НАТО можуть захистити від Росії кораблі України з зерном, – адмірал ВМС США

Адмірал ВМС США у відставці Джеймс Ставрідіс зазначив, що ООН навряд чи зможе взяти на себе цю роль через вето Росії в Раді безпеки.

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Країни НАТО чи "коаліція добровольців" на чолі зі США могли б супроводжувати судна з українським зерном у Чорному морі. Про це заявив Джеймс Ставрідіс, колишній головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі, повідомляє Bloomberg.

Росія після припинення участі у "зерновій угоді" заявила, що готова нападати на судна. На його думку, це дуже ускладнить, якщо не унеможливить отримання страховки для вантажовідправників зерна. Це також стосується й іншої сільськогосподарської продукції, що фактично створить блокаду.

Ставрідіс нагадав про у Перській затоці, які США організували наприкінці 1980-х років, коли нафтовим танкерам Кувейту "змінили прапор" і вони переміщалися у складі конвоїв для захисту. У сучасних умовах, з його слів, може знадобитися повна заміна прапора. Міжнародне право регулює положення, які дозволяють захищати гуманітарні перевезення у зонах конфліктів. Адмірал у відставці вважає, що реалізувати таку місію повинна НАТО чи "коаліція добровольців" на чолі зі США. ООН навряд чи зможе взяти на себе цю роль через вето Росії в Раді безпеки.

Чорноморська зернова ініціатива

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, укладена між Росією та Україною за участю Туреччини та Організації Об'єднаних Націй. Вона передбачає експорт зерна та інших сільськогосподарських товарів з українських портів, які блокують російські окупанти. У липні Москва оголосила, що не має наміру дотримуватися ініціативи.

Нагадаємо, 22 липня у Білому домі заявили, що у Чорному морі розпочинається мінна війна. Війська РФ встановили додаткові морські міни в Чорному морі на підходах до українських портів.