"Важче просуватися": чагарники і бур'яни заважають контрнаступу ЗСУ, — розвідка Британії

Аналітики зазначили, що землі на південному напрямку фронту вже півтора року перебувають під впливом теплого повітря, у зв'язку з чим прискорюється ріст рослин. Це створює проблеми для обох сторін.

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Південні регіони України почали заростати чагарниками, що створює певні проблеми для українських військових, які почали контрнаступ. Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії 3 серпня.

За словами аналітиків, усі розмови про начебто повільне просування Збройних Сил України зумовлені не лише лінією оборони російських окупантів, яку їм вдалося вибудувати за час підготовки, а й природними нюансами.

"Землі в зоні бойових дій уже 18 місяців перебувають під паром, і в умовах теплого та вологого літа прискорюється ріст бур'янів і чагарників", — ідеться в повідомленні.

У зв'язку з цим, додатковий покрив допомагає російській армії маскувати оборонні позиції і тим самим значно ускладнює розмінування мінних полів, яких на півдні колосальна кількість.

"Хоча зарості можуть також слугувати прикриттям для невеликих потайних піхотних атак, загалом це призвело до того, що обом сторонам стало важче просуватися вперед", — підсумували аналітики з Міністерства оборони Великої Британії.

Чим це обернеться в майбутньому і чи зможуть українські захисники подолати нову проблему — покаже час.

У Міноборони Великої Британії назвали ще один чинник, який уповільнює контрнаступ ЗСУ Фото: Міноборони Великобританії

Нагадаємо, 3 серпня повідомлялося, що Сили оборони просунулися під Бахмутом і відбили контратаки ЗС РФ на південному фронті. Російські окупанти хочуть повернути втрачені позиції на Донеччині, проте безуспішно. ЗСУ відкидають їх усе далі й далі.