В Україні протестували на воді "унікальну розробку" — військові каяки (фото, відео)

"Полоз-М16" обладнаний електродвигуном та гранатометом. Захисник "Боброкойот" розповів, що такі потрібні підрозділам для виконання таємних завдань.

Related video

Українські військовослужбовці одного з підрозділів випробували каяк вітчизняного виробництва "Полоз-М16". Він вже пройшов заводські випробування і тепер показав себе в роботі на воді. Про це йдеться у матеріалі АрміяInform, опублікованому 3 серпня.

Директор підприємства "Адамант верф" та голова "Човнової спілки України" Сергій Остащенко розповів, що розробка військового каяка розпочалася зі звернення бійців одного з підрозділів.

Фото розробника Сергія Остащенка Фото: АрміяInform

"І їхня оцінка для нас дуже важлива. Потреба на такі вироби у військах є", — зазначив він.

Керівник підприємства проінформував, що двомісний каяк "Полоз-М16" може перевозити 480 кілограмів, також є одномісні та тримісні варіанти. Усі каяки були розроблені за участі бійців ЗСУ.

На носу української розробки — гранатомет УАГ-40 калібру 40 міліметрів. Він відповідає стандартам НАТО та може завдавати ударів осколковими або фугасними гранатами. Дальність прицільної стрільби становить півтора кілометра, а уражати цілі УАГ-40 здатний на відстані понад два кілометри. Остащенко підкреслив, що гранатомет важить лиш 18 кілограмів та майже не має віддачі, тому підходить для встановлення на невеликих каяках.

Фото: АрміяInform Фото: АрміяInform Фото: АрміяInform Фото: АрміяInform

"Це унікальна українська розробка. (…) Ніякий бронекатер йому не страшний. Нашому "Полозу-М16" достатньо просто зайти в очерет, сховатись гарно і звідти розстрілювати ворога, як у тирі", — заявив він.

Розробник розповів, що каяк обладнаний електродвигуном. Проте він змінний, тож за потреби на його місце можна встановити двигун внутрішнього згоряння.

"А є у нас варіант каяка, де електродвигун вбудований — тоді каяк можна скидати з гелікоптера під час десантування. Або на спеціальній платформі — навіть з літака", — зазначив директор "Адамант верф".

Він повідомив, що для дальніх виходів каяк комплектується невеликими плитками для приготування їжі. Українська розробка дозволяє захисникам безперервно виконувати завдання на воді протягом кількох тижнів або навіть місяця.

"Також комплектуємо спеціальними чайниками, гамаками, мачете, щоб прорубати шлях в очереті, маленьким наметом", — додав Остащенко.

Український військовий каяк на електродвигуні: відгук захисника

Фото військового з позивним "Боброкойот" Фото: АрміяInform

Також журналісти взяли коментар щодо "Полоза-М16" у військовослужбовця ЗСУ з позивним "Боброкойот". Він підкреслив, що схожі вироби використовують підрозділи спецпризначення Великої Британії та США.

"Особливістю електродвигуна на "Полоз-М16" є те, що він дає змогу керувати каяком дистанційно за допомогою пульта: повороти, швидкість — усе регулюється. Двигун майже безшумний — тихіше, ніж звук від греблі веслами. Тобто кудись підкрастися, сховатися в очереті — це без проблем", — пояснив захисник.

Фото: АрміяInform Фото: АрміяInform Фото: АрміяInform Фото: АрміяInform

Боєць описав особливості матеріалу, з якого вироблений "Полоз-М16". Він не боїться морозу та спеки, а також може бути легко відновлений в разі пошкоджень від пострілів. "Боброкойот" додав, що за потреби у каяк можна покласти пораненого.

"Також тут можемо перевезти боєкомплект або покласти купу дронів і потім з очерету запускати, куди потрібно", — сказав він.

Військовий переконаний, що таки каяки потребують у певних підрозділах. Він розповів, що іноді захисникам потрібно тихо наблизитись по воді до точки.

"Певний період я служив в одному з підрозділів, а там якось у нас було завдання — забезпечити штурмову переправу. І саме за допомогою таких каяків ми змогли провести розвідку, закріпитися і зробити так, щоб інші великі плавзасоби вже пішли за нами", — поділився "Боброкойот".

Нагадаємо, аналітики Oryx проінформували, що Україна отримала нову партію озброєння для Сил оборони. Зокрема, Туреччина надала захисникам додаткові Bayraktar TB2, бронетранспортери, міномети, касетні боєприпаси та кулемети.

Тим часом один з підрозділів ГУР Міноборони отримав безпілотники "Валькірія" як допомогу від одного з українських фондів. Окрім дронів та обладнання до них розвідникам передали потужні ноутбуки.