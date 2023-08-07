Міст у Чонгарі та кораблі ВМФ РФ: нова стратегія України може виявитися вирішальною, — експерт

За даними журналістів, російській логістиці потрібно щодня перевозити 500 тонн артилерійських боєприпасів, щоб підтримувати постачання на постійному рівні.

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Після успішних ударів по двох російських кораблях Чорноморського флоту протягом уїк-енду Україна також завдала ударів по мосту в Чонгарі. Британський військовий аналітик Шон Белл вважає їх ланками одного ланцюга у воєнній стратегії ЗСУ, це завдає шкоди лініям постачання ЗС РФ. Про це повідомляє Sky News.

Російські сили на передовій щодня вистрілюють близько 10 тис. боєприпасів по українських позиціях. Кожен снаряд важить близько 45 кг. Тобто російській логістиці потрібно щодня перевозити 500 тонн артилерійських боєприпасів, щоб підтримувати постачання на постійному рівні.

Україна піддає ударам кораблі РФ у Чорному морі, що виявило вразливості цього маршруту постачання боєприпасів та іншого необхідного окупаційному угрупованню.

З Криму ведуть три дороги, і напередодні ударів завдали по найсхіднішій із них — автомобільному Чонгарському мосту.

Це змушує російські логістичні конвої йти під'їзними шляхами, які довші та проходять ближче до позицій України.

У цьому, на думку Шона Белла, чітко проглядається українська стратегія. Хоча наслідки атак зазвичай відчуваються протягом кількох тижнів, а не днів. Але все ж таки це спричинить проблеми та виявить вразливі місця, якими зможуть скористатися ЗСУ.

Аналітик задається питанням, чому такий підхід не використали на початку весняного контрнаступу. Але, менш з тим, він вважає, що ЗСУ покладають надію на цю стратегію, яка має допомогти здійснити рішучий прорив і допомогти досягти головної мети контрнаступу — звільнення територій.

Нагадаємо, що в Луганській області нацгвардієць із кулемета збив два дрони у свій день народження і врятував побратимів.

Також повідомлялося, що Україна могла вже отримати далекобійні ракети AMRAAM-ER для ЗРК Nasams.