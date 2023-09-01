Мобілізація в Україні: Резніков розповів, як цифровізація ТЦК вплине на мобілізацію

За словами міністра оборони, з правового погляду в країни є ще мобілізаційний ресурс. Однак армія зазнає втрат, які необхідно заповнювати.

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Міністра оборони України Олексій Резніков розповів виданню"Телеграф", чи буде посилення мобілізації та яку роль відіграватиме в ній цифровізація Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

План мобілізації

За його словами, затверджений Верховною Радою України план мобілізації ще не виконано. Тому, що наразі немає необхідності оголошувати нову мобілізацію щодо збільшення чисельності військовослужбовців.

"Тобто з правової точки зору у нас є ще ресурс. Не думаю, що найближчими місяцями у нас стоятиме питання про збільшення цієї планки. На жаль, ми несемо втрати, відповідно поповнення втрат — це важлива історія", — сказав Олексій Резніков.

Цифровізація ТЦК і СП

Наразі триває оновлення кадрового складу в ТЦК і серйозний процес цифровізації, який передбачає обмін даними між усіма відомствами, які містять реєстри: Міністерством закордонних справ, Міністерством юстиції, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством соціальної політики, прикордонною службою.

Резніков пояснив, для чого необхідний такий обмін інформацією: "Щоб центри комплектації чітко розуміли — хто з мобілізаційного резерву доступний, де він перебуває, наприклад, у кого народилась третя дитина — автоматом реєстр з Мін'юсту це передає і стає зрозуміло, що людина за законом не може бути мобілізована. Або хтось отримав від Мінсоцполітики статус, що він доглядає за інвалідом. Або прикордонники скажуть: виїхало стільки військовозобов'язаних. І далі питання — де вони перебувають".

Ймовірно, тотальну цифровізацію військкоматів і посилення виконання плану слід очікувати вже цієї осені.

"Ми очікуємо, що в жовтні, на 90% ми вийдемо на зрозумілий рівень цифровізації центрів комплектації", — резюмував міністр.

Нагадаємо, 1 вересня Фокус писав про те, кому вручать повістку у вересні і кого заберуть в армію. Представники влади за останній час зробили безліч заяв, які стосуються мобілізації та її можливого посилення. Президент України Володимир Зеленський зазначав, що це питання дійсно порушувалося.

Раніше повідомлялося, кого з чоловіків можуть одразу відправити на фронт після повістки. За словами Сергія Павлова, одразу на фронт потрапляють люди з бойовим досвідом або ті, хто хоча б служив раніше.