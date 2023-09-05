В Україні розширили список придатних для мобілізації: ЗСУ випустили докладні роз'яснення

Перелік хвороб не змінився за кількістю, тому що він побудований на міжнародній класифікації хвороб десятого перегляду, і від неї не можна відхилитися.

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Командування Медичних сил ЗСУ спільно з Міністерством охорони здоров'я провело роботу з модифікації переліку захворювань, станів та фізичних аномалій, що визначають придатність до військової служби та служби у військовому резерві. Після необхідних погоджень, цей оновлений перелік було підготовлено для затвердження шляхом наказу Міністерства оборони України. Про це стало відомо з повідомлення Military Media Center.

Хто працював над оновленням розкладу хвороб для оцінки придатності військовослужбовців?

З огляду на те, що Міністерство охорони здоров'я є головним органом виконавчої влади, відповідальним за здійснення державної політики в галузі охорони здоров'я, пропозиції щодо внесення змін до Переліку хвороб були розроблені спільно з експертами цього відомства. Було проведено колегіальне обговорення спірних питань та консультації з юристами для забезпечення правової коректності пропонованих змін.

Зміни в розкладі хвороб для оцінки придатності військовослужбовців викликали неоднозначну суспільну реакцію.

Чим зумовлене рішення про прийняття певних змін у розкладі?

Змінилася світова практика, у науці постійно відбуваються зміни діагностики тих чи інших хвороб, захворювань серця, легенів, судин тощо.

За даними джерела, перелік хвороб не змінився за кількістю, тому що він побудований на міжнародній класифікації хвороб десятого перегляду, і від неї не можна відхилитися.

"Ці зміни вносять конкретику для лікарів, щоб усі максимально однаково трактували положення про військово-лікарську експертизу та щоб мінімізувати кількість помилок під час ухвалення рішень про придатність до військової служби", — ідеться в повідомленні.

Щодо осіб, які призиватимуться тепер на військову службу з хронічними (та іншими) захворюваннями, слід роз'яснити, що такі люди та внесені зміни до цього наказу служили у Збройних Силах України на різних посадах. Це посади в підрозділах забезпечення, у навчальних центрах.

"Треба врахувати той факт, що з 2014 року в нас дуже багато військових саме цієї категорії, які мають колосальний бойовий досвід. Ми намагаємося зберегти цих людей в армії, щоб вони цей колосальний унікальний досвід передавали молодим воїнам. Звичайно, повторюся, якщо в нього для цього достатньо здоров'я, його стан не впливає на боєздатність підрозділу", — додають у повідомленні.

Кого стосуються зміни?

Як зазначають у джерелі, ВЛК (військово-лікарські комісії) ухвалює рішення індивідуально — придатний, обмежено придатний, непридатний тощо.

Якщо у людини є певна хвороба, яка не дає змоги за станом здоров'я виконувати обов'язки військової служби, то таку людину не можуть мобілізувати до армії.

"Інший випадок, якщо є захворювання, які перебувають у тривалій ремісії (3-5 років), це підтверджується лабораторним дослідженням, стан здоров'я військовослужбовця нормальний, і він може виконувати обов'язки, то буде застосовано індивідуальний підхід та ухвалене індивідуальне рішення — придатний чи непридатний. Ухвалюється постанова про придатність за певною обліково-військовою спеціальністю. Щоб дати командирам більше можливостей і розуміння, на яку посаду доцільніше призначити військовослужбовця, враховуючи поточний стан його здоров'я", — пояснили в повідомленні.

Чи існують обмеження за станом здоров'я для розподілу військових і військовозобов'язаних?

Військовослужбовці, які страждають на певні захворювання, не можуть проходити службу в підрозділах спецпризначення ДШУ, морської піхоти, ССО, але вони можуть виконувати завдання у складі підрозділу забезпечення.

"Наприклад, військовослужбовець мав хронічний вірусний гепатит, який ніяк себе не проявляв. Чоловік служив у ремонтній роті під час отримання документів на проходження медичного огляду ВЛК і запитував мене: "Чому я не можу далі виконувати свою роботу, я цим займаюся вже 20 років? Чому виникає питання про мою придатність до подальшого проходження служби? Я готовий і можу якісно служити далі, незважаючи на ті діагнози, які мені встановлені". Такі випадки не поодинокі. Водночас, деякі особи часто маніпулюють, маючи певні захворювання, вважають, що мають підстави уникнути служби за станом здоров'я. Але знову ж таки рішення приймаються індивідуально на підставі об'єктивних даних стану їхнього здоров'я", — навели приклад військові.

Раніше Фокус писав, що поки ВЛК не визнає громадянина придатним до військової служби за станом здоров'я, призвати його на військову службу за мобілізацією ТЦК і СП не має підстав.