Доставлення повісток "до дверей": чи можуть працівники ТЦК завітати до чоловіків додому

Військовозобов’язані нерідко отримують повістки у громадських місцях, але в деяких випадках представники військкоматів можуть прийти до них додому. Коли такі дії є законними та як реагувати, розповіла юристка Катерина Аніщенко.

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В Україні триває мобілізація і повістки військовозобов’язаним можуть видавати у громадських місцях. Чи можна уникнути сповіщення на своїй приватній території, пояснила у коментарі "РБК-Україна" адвокатеса юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко.

Зі слів юристки, за законом правоохоронці та представники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) цілком можуть навідатись до громадянина додому. Вручення повістки дозволено безпосередньо на місці проживання особи.

"Це означає, що представники військового комісаріату та поліції можуть мати законне право звернутися на територію подвір'я чи у квартиру для вручення повістки", — підкреслила Аніщенко.

Однак про проникнення до житла не йдеться. Це можливо тільки у випадку, якщо співробітник ТЦК має вручити офіційні документи, зокрема повістку на призов. Навіть в разі законності дій, проникнення має відбуватись з дотриманням прав громадян та відповідно до закону.

"Працівники військового комісаріату можуть відвідати житло людини з метою вручення повістки або здійснення інших офіційних процедур. Проте вони повинні мати при собі офіційні документи, що підтверджують їхній статус та повноваження. Громадянин має право перевірити ці документи", — розповіла адвокатеса.

З її слів, зазвичай такі дії відбуваються за попередньої згоди або з попередженням власника житла. Проникнення без дозволу може порушити права українця. Якщо військовозобов’язаний має сумніви щодо законності візиту працівників ТЦК, юристка радить діяти згідно з законом та вимагати офіційні документи.

"У разі відмови від прийняття або підпису повістки, важливо мати на увазі, що це не звільняє вас від зобов'язань, які можуть бути визначені в повістці. Офіційні документи, такі як повістки, мають юридичну силу, і відмова від їх підпису не звільняє вас від можливих наслідків", — наголосила Аніщенко.

Нагадаємо, адвокат Роман Сімутін пояснив, чи можна знімати на відео працівників ТЦК. З його слів, поліція нарізає кадри з бодікамер, щоб приховати свої силові методи та залишити лише факт вручення повістки.

Адвокати Ірина та Владислав Леонови відповіли, чи мають право представники військкоматів затримувати військовозобов’язаних, саджати їх в авто та примусово везти в ТЦК.