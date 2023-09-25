Повістка через пошту: чи можна ігнорувати листи від ТЦК та сповіщення через поштову скриньку

Представники військкоматів можуть розсилати повістки поштою. Адвокат Антон Маринич пояснив, у яких випадках після таких сповіщень військовозобов’язані можуть не приходити у ТЦК та не боятись покарання за це.

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В Україні триває загальна мобілізація населення, і військовозобов’язані можуть отримувати повістки поштою — у форматі рекомендованого листа або просто через поштову скриньку. Адвокат і провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич у коментарі "РБК-Україна" відповів, чи можна ігнорувати такі сповіщення.

Він завірив, що повістки, надані через поштові скриньки, не вважають правильним методом оповіщення призовників. Це пояснюється тим, що в такому випадку військовозобов’язаний не може особисто розписатися в отриманні документа.

"Буває, що повістки приходять на пошти за старими адресами реєстрації клієнтів. Тоді або орендарі, або нові домовласники повідомляють, що їм прийшли такі документи. Повістки у поштові скриньки можуть надсилати, щоб нагадати військовозобов'язаним, що у них є обов'язок навіть без повістки в окремих випадках з'явитися в ТЦК", — розповів Маринич.

Юрист підкреслив, що відповідальності за неявку в ТЦК після такої повістки немає, але й ігнорувати її не варто. Також багато залежить від того, що саме це за лист. Зокрема, якщо приходить рекомендований лист, то людина має особисто завітати на пошту та розписатися в його отриманні.

"Якщо надсилається лист з описом вкладення, де вказано, що це повістка для конкретної особи, і при цьому людина її особисто отримала, вважаю, що це буде вважатися належним способом оповіщення. Адже в таких випадках військкомат тоді буде мати підтвердження (другий екземпляр опису та накладну з трек-номером), що документ отримала саме ця людина", — зазначив адвокат.

Проте у випадку зі звичайним листом у поштовій скриньці, на думку Маринича, відповідальність буде відсутня. Це пов’язано з відсутністю гарантій, що повістку отримав тому, кому вона мала бути видана.

Нагадаємо, юрист Антон Маринич відповів, чи можуть мобілізувати одразу кількох членів однієї родини.

Також адвокат Антон Маринич пояснив, чи можуть представники ТЦК затримувати військовозобов’язаних та чи є для цього підставою агресивна поведінка під час отримання повістки.