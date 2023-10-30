Нова небезпека: чим ризикує Україна, підтримуючи Ізраїль, — The Washington Post

За словами експерта, проізраїльська позиція Зеленського "не має сенсу", бо не буде почута в арабському та мусульманському світі.

Related video

Негайна і рішуча підтримка Ізраїлю у війні з ХАМАС президентом України Володимиром Зеленським поставила під загрозу зусилля Києва з метою отримати підтримку арабських і мусульманських країн у війні проти Росії. Про це пише видання The Washington Post.

Після раптового нападу Хамас на Ізраїль 7 жовтня Зеленський заявив про позицію України, співзвучну з реакцією Сполучених Штатів.

Як пише WP, позиція Зеленського також привернула увагу до дедалі тісніших відносин між Росією та Іраном, який є головним спонсором ХАМАС, заклятим ворогом Ізраїлю, а також важливим постачальником безпілотників та іншої зброї для Москви.

"Це одне й те саме зло, з тією лише різницею, що ХАМАС — це терористична організація, яка напала на Ізраїль, а Росія — це терористична держава, яка напала на Україну", — цитує видання слова Зеленського на Парламентській асамблеї НАТО 9 жовтня.

Але з огляду на те, що військова операція Ізраїлю триває вже четвертий тиждень, а жертви серед палестинського цивільного населення зростають, війна в секторі Газа являє собою одне з найскладніших дипломатичних випробувань для України з початку російського вторгнення в лютому 2022 року.

З якими ризиками зіткнеться Україна, підтримуючи Ізраїль

Напруженість у відносинах із мусульманськими та арабськими країнами, однак, є лише одним із ризиків, з якими стикається Київ. До цього додається вимушена конкуренція з Ізраїлем за увагу світового співтовариства та військову підтримку США, де ситуація додатково ускладнюється тим, що новим спікером палати представників став Майк Джонсона, який виступає проти додаткової допомоги Україні.

Ранда Слім, лівансько-американський фахівець із зовнішньої політики з Інституту Близького Сходу, сказала, що проізраїльська позиція Зеленського "не має сенсу", тому що багато арабських і мусульманських країн бачать більше схожості між Ізраїлем і Росією — як агресивними військовими державами — ніж між Ізраїлем і Україною.

"Вони не збираються приймати те, що говорить Байден, порівнюючи Росію і ХАМАС. Вони більше порівнюють Росію та Ізраїль з погляду кількості загиблих і нападу на мирне населення", — підкреслила експертка.

За словами Слім, Зеленський міг би завоювати більше друзів, якби він був "готовий сказати, що дії Росії в Україні аналогічні діям Ізраїлю в секторі Газа". При цьому експерт додала, що "не бачить, щоб Україна була готова або хотіла це зробити".

За словами директора української програми лондонського аналітичного центру Chatham House Орисі Луцевич, Україна готується до того, що підтримка США скоротиться.

"План Б" України, про що свідчать нещодавні спільні підприємства з німецькими та турецькими збройовими компаніями, а також переговори з британськими та американськими виробниками, полягає в тому, щоб максимально дистанціюватися від зовнішньої політики, вважає директор центру.

"Якщо Америка повністю відмовиться від України, це буде дуже складно. Але Україна продовжуватиме боротися, використовуючи власні ресурси і допомогу європейських союзників", — сказала Луцевич.

Нагадаємо, на Мальті відбулася зустріч за "формулою миру" Зеленського. До саміту приєдналися 66 країн, Китай і РФ проігнорували зустріч.

Раніше Фокус писав, чому падає підтримка України і як повернути бюджет допомоги. Підтримка України в США зберігається, але голоси проти звучать дедалі голосніше, тому отримати додаткову фінансову та військову допомогу стає складніше.