Сказали "затягнути паски": ворог припинив "атракціон небаченої щедрості" на ТОТ — Федоров (відео)

За словами мера окупованого Мелітополя, близько 70% жителів міста залишилися без роботи, тому там є масова потреба в гуманітарній допомозі.

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На тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України росіяни скорочують гуманітарну та фінансову допомогу, а також затримують соціальні виплати та зарплати. Про це розповів мер окупованого Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону 16 листопада.

За словами Федорова, із 60 тисяч людей, які зараз проживають у Мелітополі, близько 70% залишилися без роботи. Це переважно літні люди та їхні близькі, тому на окупованих територіях є масова потреба в гуманітарній допомозі.

Чиновник зазначив, що окупанти й раніше не надавали масового забезпечення жителям ТОТ, проте періодично влаштовували на площах демонстративну роздачу гуманітарної допомоги, щоб зняти пропагандистські відео. Крім того, росіяни намагалися підкупити українців виплатами в 10 тисяч рублів.

За даними мера, тепер допомоги стане ще менше, оскільки представники окупаційних адміністрацій отримали указ "затягнути паски".

Іван Федоров розповів про ситуацію з гуманітарною допомогою на ТОТ

Федоров повідомив, що в окупації урізали перелік одержувачів фінансової та гуманітарної допомоги. Крім того, окупанти затримують соціальні виплати та затягують оформлення соцдопомоги. На затримку зарплат також скаржаться колаборанти.

"Ворог закінчив "атракціон небаченої щедрості" на ТОТ, віримо, що скоро закінчиться і фарс під назвою "асвабажденье", — заявив Федоров.

Нагадаємо, 6 листопада в Луганській обласній військовій адміністрації повідомили, що російські окупанти змусять цивільних здавати кошти на ремонт зруйнованих багатоквартирних будинків у Луганській області.

Раніше, 6 серпня, радник міського голови Петро Андрющенко повідомив, що російські загарбники в тимчасово окупованому Маріуполі почали роздавати гуманітарну допомогу на тому місці, де лише рік тому "складували" тіла загиблих унаслідок вторгнення місцевих жителів.