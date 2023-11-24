У НАТО запропонували створити "військовий Шенген": з'явилася реакція Кремля

Спікер президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в НАТО займаються "нагнітанням напруженості" і пригрозив Альянсу "заходами у відповідь".

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Речник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував ініціативу начальника логістичного командування НАТО генерал-лейтенанта Олександра Солфранка щодо створення "військового Шенгену". Про це пише російський портал "Интерфакс" 24 листопада.

Пєсков стверджує, що пропозиція Солфранка є "нагнітанням напруженості". За його словами, в європейських країнах нібито не хочуть зважати на "стурбованість" РФ щодо безпеки.

"Альянс завжди вважав нашу країну так званим умовним противником. Зараз він вважає нашу країну очевидним противником, відкрито", — сказав він журналістам.

Спікер також заявив, що НАТО стає ближче до російського кордону, а РФ нібито "не рухається в бік натовської інфраструктури".

"Це не може не викликати нашого занепокоєння і не може не призводити до відповідних заходів щодо забезпечення нашої власної безпеки", — сказав Пєсков.

Створення "військового Шенгену": що відомо

Начальник логістичного командування НАТО генерал-лейтенант Александр Солфранк в інтерв'ю ЗМІ від 23 листопада заявив, що занадто велика бюрократична тяганина перешкоджає пересуванню військ Європою, і ця проблема може призвести до серйозних затримок у разі початку конфлікту з Росією.

Солфранк зазначив, що на території Європи можна запровадити "військовий Шенген", який дасть змогу вільно пересуватися військовим у межах більшої частини території ЄС.

"У нас надлишок правил, але єдине, чого нам не вистачає, — це часу. Війна Росії проти України виявилася війною на виснаження, а війна на виснаження — це битва логістики", — додав голова військового комітету НАТО Роб Бауер.

Нагадаємо, 21 листопада польські ЗМІ повідомили, що НАТО готується провести на території Польщі наймасштабніші військові навчання з часів закінчення Холодної війни. Маневри "Дракон-24" розпочнуться 25 лютого — у другу річницю нападу Росії на Україну — і завершаться 14 березня.

Раніше, 26 вересня, заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв висловився з приводу допомоги західних країн Україні і заявив, що Росія нібито наближається до прямого зіткнення з НАТО.