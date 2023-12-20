Арктика, як стартовий майданчик для ядерних ракет США: спливли нові факти про базу Camp Century

У знайдених секретних документах від 1960 року, пишуть журналісти, було сказано, що ракетні війська США "сховані й невловимі, а ракети на базі захищені від негоди та від нападу противника".

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У 1950-х роках у розпал Холодної війни Сполучені Штати звернули свою увагу на крижані покриви Гренландії. У результаті під крижаною поверхнею було створено військову науково-дослідну базу, відому як Camp Century, розраховану на проживання майже 200 осіб. І хоча влада публічно підносила базу як "віддалене дослідницьке поселення", насправді Camp Century був частиною програми з перетворення частини Арктики на стартовий майданчик для ядерних ракет. Новими фактами поділилися оглядачі Military Times.

Згідно з даними Університету Вермонта, Camp Century, задуманий як "місто під льодом", являв собою комплекс із двадцяти одного горизонтального тунелю, що проходить "крізь товщу снігу". Проєктувальники хвалилися, що після завершення будівництва він буде втричі більшим за Данію — з кінотеатром, гарячим душем, каплицею, бібліотекою, хімічними лабораторіями і, найголовніше, портативним ядерним реактором.

Оглядачі пишуть, що вибір цієї локації був вдалим, оскільки підземне місто, розташоване за тисячі миль від Москви, було місцем, де цілком можна було розмістити американські балістичні ракети середньої дальності.

Таким чином, як розповів професор данського Орхуського університету Ніколай Петерсен, проєкт мав використати стратегічне становище Гренландії — посередині між двома наддержавами — щоб уникнути використання міжконтинентальних балістичних ракет великої дальності Minuteman, розташованих на території США.

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Для реалізації проєкту США 1958 року отримали мовчазну згоду Данії, яка зберігає контроль над найбільшим у світі островом. У підсумку, попри найжорстокіші погодні умови, базу побудували, а в секретних документах від 1960 року було сказано, що ракетні війська США приховані й невловимі.

"Вони розгорнуті у великій мережі тунелів, в яких люди й ракети захищені від негоди та, певною мірою, від нападу противника. Розгортання невразливе для всіх атак, крім масованих, і навіть тоді більша частина може бути готовою для контрудару" — цитують журналісти документ.

Американські солдати в крижаних катакомбах бази Century. Джерело: Вікіпедія

Однак у цьому зухвалому плані вартістю 2,71 мільярда доларів не було враховано одну об'єктивну обставину. Незабаром стало зрозуміло, що будівництво атомного міста в умовах крижаних покривів, що зсуваються, — справа в кращому разі непроста. До 1967 року проєкт було повністю скасовано, а незабаром після цього масивна підземна конструкція звалилася.

Невдача, яка призвела до відкриття

Незважаючи на цей досить великий військовий промах, проєкт не був зовсім вже марним. Вчені, які займалися дослідженням Гренландії, під час будівництва бази натрапили під час буріння на відкладення під льодом на глибині понад 1,3 км. Вони дістали зразки, які збереглися до наших днів.

У 2017 році професор Копенгагенського університету Йорген Педер Стеффенсен і гляціолог Дорте Даль-Єнсен перебирали великі колекції крижаних кернів і виявили один із таких зразків під назвою "сублед Camp Century".

"Я не знав, що з цим робити. Але коли ми дістали його, підняли й побачили ці брудні грудочки, я запитав: що це таке? І раптом нас осінило — це ж осад під льодом. Ух ти!" — пригадав учений.

У підсумку з'ясувалося, що у відкладеннях містяться скам'янілі фрагменти листя і гілок, які доводять, що колись в одному з найхолодніших регіонів Землі росли рослини.

Раніше повідомлялося, що за словами президента Володимира Путіна Росія продовжить будівництво атомних підводних човнів. За інформацією журналістів The Moscow Times, на початок 2023 року у РФ було 11 атомних стратегічних субмарин і на них 176 ракет з ядерними боєголовками.