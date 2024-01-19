Питання електронних повісток ще не знято з розгляду, — Міноборони

Заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко наголосила, що запровадження функціоналу е-кабінету призовника — це насамперед можливість актуалізувати свої дані, які надалі будуть використовувати ТЦК та СП.

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Питання електронних повісток для військовозобовʼязаних українців у Верховній Раді розглядатимуть в рамках законопроєкту про мобілізацію. Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко в ефірі телемарафону 19 січня.

"Повістки — поки що, це питання, яке буде розглядатися в рамках мобілізаційного закону", — зазначила Чорногоренко на запитання телеведучої про те, чи через електронний реєстр військовозобов'язаних виписуватимуть е-повістки.

Крім того, заступниця міністра оборони наголосила, що запровадження функціоналу електронного кабінету призовника — це насамперед можливість актуалізувати свої дані.

"Буде наданий період для того, щоб військовозобов’язаний ці дані актуалізував, надав останні достовірні дані і далі вже ТЦК та СП у своїй роботі будуть використовувати ці дані", — розповіла Чорногоренко.

Також вона зазначила, що верифікацію в реєстрі "Оберіг" вже приведено, всі паперові дані трансформували у цифрові. Наразі відбувається покращення роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

"Усунули дублі на актуальну інформацію, яка була наявна в реєстрі і зараз покращуємо роботу ТЦК та СП, для того, щоб не було додаткових зайвих відправлень повісток, для того, щоб не було нецільового повідомлення військовозобовʼязаних про необхідність прибути в ТЦК та СП", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко повідомила, що нова електронна система, яку планують впровадити під час цифровізації армії, повинна буде вдосконалити ведення військового обліку. Окремо в Міністерстві оборони додали, що нововведення повинні будуть значно поліпшити взаємодії між наявними реєстрами.

16 січня повідомлялося, що нардеп назвав небезпеку цифровізації реєстру військовозобов'язаних. Якби зберігання даних відбувалося на закордонних серверах, як вважає народний депутат Роман Костенко, то це вплинуло б на систему бойового управління під час війни.