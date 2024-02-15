Японія не пустила в порт американський есмінець Arleigh Burke: що сталося

Американський корабель USS Rafael Peralta мав зайти в порт міста Ісігакі на Окінаві для відпочинку і поповнення запасів, однак у підсумку кинув якір біля узбережжя острова.

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Префектура Окінави відхилила запит ракетного есмінця USS Rafael Peralta класу Arleigh Burke зайти в порт міста Ісігакі. У підсумку американський військовий корабель був змушений кинути якір біля узбережжя однойменного острова Ісігакі, а потім висадити екіпаж на берег. Про це 15 лютого повідомили в британському Naval News.

У публікації йдеться про те, що згідно із заявою японських осіб, корабель Rafael Peralta (DDG 115) — один із новітніх есмінців ВМС США, оснащений бойовою системою Aegis Baseline 9 і керованими ракетами, — мав здійснити візит на острів Ісігакі з 11 до 14 березня для відпочинку і поповнення запасів.

Однак 9 лютого міська влада ухвалила рішення не дозволяти есмінцю заходити в порт на тій підставі, що осадка корабля занадто глибока і перевищує стандарти безпеки для використання порту.

Річ у тім, що японська асоціація портів і гаваней встановила стандарт безпечного використання портів: необхідна глибина води має дорівнювати осадці судна, що прибуває, помноженої на коефіцієнт 1,1. У цьому разі найглибша пристань у порту Ісігакі становить 10,5 метра, а осадка есмінця Arleigh Burke — 9,8 метра. Якщо застосувати його осадку до цієї формули, то необхідна глибина становитиме 10,78 метра, що перевищує 10,5 метрів глибини порту Ісігакі.

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Оглядачі зазначають, що острів Ісігакі, розташований недалеко від Тайваню, а також спірних островів Сенкаку, має геополітичне значення для Китаю. Таким чином, перший візит американського корабля в район острова може свідчити про створення плацдарму, з метою стримування Пекіна в разі непередбачуваної ситуації на Сенкаку і Тайвані.

Раніше повідомлялося, що Морські сили самооборони Японії завершили модернізацію двох кораблів класу Izumo, який фактично стали легкими авіаносцями. Роботи були завершені попри те, що Японії після Другої світової війни не дозволено офіційно мати авіаносці.