Уроки санкцій: російська економіка змогла уникнути повної ізоляції, — Financial Times

За словами журналістів, досвід запровадження санкцій проти Кремля став можливістю для Заходу, щоб відточити обмеження як інструмент зовнішньої політики.

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Основний висновок після введення санкцій проти Кремля полягає в тому, що досягнення повної ізоляції великої, складної і глобально інтегрованої економіки РФ вимагає значних ресурсів і часу. Західним країнам знадобився майже рік, щоб скоротити закупівлі російської нафти і газу, при цьому багато корпорацій продовжують активно вести торгівлю з Росією. Про це повідомляє видання Financial Times.

Журналісти повідомляють, що через два роки після введення санкцій російська економіка певним чином устоялася. Проте, навіть якщо вплив санкцій виявився не таким катастрофічним, як очікувалося, Росія зазнала значних втрат в експортних доходах, які оцінюються приблизно в 170 мільярдів доларів, і продемонструвала значно менше зростання порівняно з іншими країнами-експортерами сировини, що зі свого боку кидає тінь на її середньострокові перспективи.

Урок, витягнутий із цього досвіду, полягає в тому, що як Росія, так і Китай, а також інші країни, імовірно, не будуть захоплені зненацька новими раундами санкцій після тих, що були введені в 2014 році. За останні десять років Росія знизила свою зовнішню уразливість, запровадивши макроекономічні коригування, подібні до жорстких програм МВФ. Обидві країни — і Росія, і Китай — розгорнули власні внутрішні платіжні системи й активізували зусилля з цифровізації.

Тому, коли російські банки були ізольовані від міжнародної платіжної системи SWIFT, це практично не позначилося на них. Припинення обслуговування карток Visa і Mastercard торкнулося лише тих росіян, які перебували за межами країни, тоді як вітчизняні банки продовжували обслуговувати ці картки.

Важливим уроком також є необхідність встановлення санкцій достатньо сильних, щоб вплинути на порушників. Передбачуваною реакцією для компаній, які прагнуть зайти на прибуткові ринки, є ухилення від санкцій. Однак запровадження суворіших обмежень у поєднанні з підвищеною ймовірністю їхнього виявлення може суттєво змінити розрахунки цих компаній щодо питання "ризику та винагороди".

Третій важливий урок полягає в тому, що отримати широку міжнародну підтримку стає непросто, особливо коли країна-мішень має значну економічну вагу. США, ЄС та їхні союзники стикаються з труднощами у спробах переконати країни, для яких дії Москви в Україні не є найважливішою політичною проблемою, а економічні відносини з Росією приносять істотну вигоду.

"Досвід із Росією — це безцінна можливість відточити санкції як інструмент зовнішньої політики", — пише видання.

Нагадуємо, що ЄС ухвалив 13-й пакет санкцій проти РФ, застосувавши обмеження щодо військового сектора. ЄС також запровадив додаткові обмеження на експорт електричних трансформаторів, компонентів для виробництва та розробки безпілотників.