ВПС США хочуть отримати на озброєння 1000 реактивних БПЛА: навіщо військовим дрони CCA

Безпілотники Collaborative Combat Aircraft мають брати участь в операціях разом із літаками F-35 і B-21, виконуючи завдання із супроводу і захисту машин з екіпажем.

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У найближчі 5 років ВПС США планують отримати на озброєння щонайменше 1000 реактивних БПЛА, створених у межах програми Loyal Wingman. Їхнім основним завданням стане прикриття пілотованих винищувачів F-35 Lightning II та перспективних стратегічних бомбардувальників B-21 Raider. Про це 3 березня повідомили оглядачі The Wall Street Journal.

У матеріалі йдеться про те, що розвиток програми Loyal Wingman зумовлений щораз більшою вартістю наявних військових літаків і прогресом у галузі програмного забезпечення. Тому ВПС мають намір перейти до нового покоління безпілотних винищувачів, щоб зміцнити свій флот.

Зазначається, що реактивні БПЛА супроводжуватимуть і захищатимуть літаки з екіпажем, як-от F-35 і новий бомбардувальник B-21, нестимуть власну зброю для атаки інших літаків і цілей на землі, а також виступатимуть у ролі розвідників і вузлів зв'язку в небі.

Безпілотники, відомі як Collaborative Combat Aircraft (CCA), є частиною програми вартістю 6 млрд доларів, у якій беруть участь гіганти Boeing, Lockheed Martin і Northrop Grumman.

Оглядачі пишуть, що ВПС США вже мають безпілотні системи, які успішно виконують низку бойових завдань. Однак більші версії, оснащені реактивними двигунами, розглядаються як критично важливі для подолання величезних відстаней у західній частині Тихого океану.

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"Вони можуть багато чого з того, на що традиційні винищувачі з екіпажем просто не розраховані", — сказав міністр ВПС Френк Кендалл.

Крім інших особливостей, наприклад, можливість пересуватися зі швидкістю до 600 миль на годину, CCA будуть оснащені технологією штучного інтелекту. Водночас розробники прагнутимуть створити відносно недорогу платформу, оскільки реактивні БПЛА призначені для використання в разі потреби, для виконання одного або, можливо, кількох польотів — це дає змогу використовувати для їх створення менш дорогі деталі.

Раніше повідомлялося, що ВПС США хочуть вже через п'ять років отримати бойові безпілотні літальні апарати Collaborative Combat Aircraft. Головною метою проєкту є підвищення ефективності місій літаків шляхом синергії з безпілотником.