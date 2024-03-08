Виникли взаємні розчарування: Київ не дослухається до порад США щодо того, як воювати, — NYT

За словами журналістів, у Пентагоні вважають, що контрнаступ 2023 року провалився, бо Україна не врахувала їхні поради. У Києва ж існує роздратування спробами "мікроменеджменту" дій ЗСУ на лінії фронту.

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За понад два роки повномасштабної війни, яку веде Російська Федерація, союзні зв'язки між Сполученими Штатами й Україною "демонструють ознаки зношення, поступаючись місцем взаємному розчаруванню та відчуттю, що відносини можуть трохи застрягнути". Про це повідомляє видання New York Times.

Журналісти зазначають, що з боку Вашингтона накопичується "роздратування" через те, що в Києві не дослухаються стратегічних порад американських військовиків.

"Це те, що часто напружує стосунки, — фінанси, різні пріоритети й скарги на те, що їх не чують", — ідеться в матеріалі.

Причини "роздратування" Вашингтона

За інформацією видання, під час анонсованого контрнаступу минулого року Сполучені Штати рекомендували Україні сконцентрувати всі свої сили на ударі по одній точці замість спроб наступу за кількома напрямками. Журналісти додають: у Пентагоні вважають, що контрнаступ провалився, бо Україна не врахувала їхні поради.

Як ідеться в матеріалі, такі ж поради щодо спроби відрізати сухопутний коридор Російської Федерації до тимчасово окупованого Криму лунають із боку Пентагону й станом на 2024-й рік.

У NYT зазначають, що американські військові лідери вважали недоцільним продовження оборони таких міст як Авдіївка навіть ціною втрат серед Збройних сил України. Водночас у Вашингтоні відзначають високий рівень втрат російських окупантів під час спроб захоплення Авдіївки чи Бахмута.

У виданні уточнили, що представники США вважали, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний погоджувався зі стратегічними порадами західних союзників, проте не зміг переконати в такому підході президента України Володимира Зеленського. Водночас деякі американські чиновники кажуть, що новий головнокомандувач Олександр Сирський, імовірно, більше "синхронізується із Зеленським, ніж його попередник".

Що про це думають у Києві

Журналісти пишуть, що зі сторони Києва існує роздратування спробами "мікроменеджменту" дій Сил оборони України на лінії фронту. Проте основною проблемою залишається відсутність схвалення подальшої військової підтримки на тлі політичних протистоянь між демократами та республіканцями в Конгресі.

Українські військові та політичні лідери вважають, що саме нестача боєприпасів через зупинені постачання з боку США може бути однією з головних причин початку наступу РФ на багатьох ділянках фронту.

Деякі експерти під час спілкування з NYT також вказали на нерішучість і значні затримки в ухваленні рішень із боку адміністрації президента США Джо Байдена щодо виділення нових, сучасніших видів озброєння, таких як танки Abrams, ППО Patriot, винищувачі F-16 і ракети далекого діапазону ATACMS.

За словами журналістів, найбільшим ризиком для України залишається саме невизначеність того, чи Сполучені Штати продовжать надавати свою допомогу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білий дім розглядає різні способи надати Україні допомогу у війні з Російською Федерацією, тоді як Конгрес США все ще не схвалив законопроєкт про додаткове фінансування Києва.