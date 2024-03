Уроки англо-бурської війни: чого британська армія може навчити наших сучасників через 100 років

Відлуння 1914 року вельми повчальні для британської армії 2024 року. Армія вийшла із затяжного періоду протиповстанських операцій і тепер стоїть перед загрозою великої сухопутної війни в Європі. Її бюджет і чисельність скоротив уряд, якому, як і раніше, потрібен глобальний потенціал. Для того, щоб максимально ефективно використовувати свій досвід ведення контрповстанської війни, армії Великої Британії варто звернутися до прикладу своїх попередників столітньої давності

Related video

У січні 2024 року начальник Генерального штабу Великої Британії генерал сер Патрік Сандерс попередив, що британська молодь зараз належить до "передвоєнного" покоління. Вказуючи на загрозу з боку Росії, він провів пряме порівняння з 1914 роком, коли британські політики не змогли розпізнати міжнародну напруженість, що згодом призвела до Першої світової війни.

Фокус переклав статтю Спенсера Джонса про уроки англо-бурської війни на початку 20 століття і паралелі із сучасною британською армією.

Паралелі стають ще помітнішими, коли ми порівнюємо британську армію 2024 року з британською армією 1914 року. У 2024 році чисельність британської армії в мирний час стала найменшою із 1700-х років. Хоча вона пишається своїми високими стандартами підготовки та професіоналізму, їй заважають бюджетні обмеження, провальні програми закупівель (зокрема катастрофічна історія з бойовою броньованою машиною Ajax), проблеми з рекрутингом і невизначеність щодо її ролі в британській оборонній політиці. Чи повинна вона бути гнучкою силою, зосередженою на гібридній війні? Чи слід їй сконцентруватися на створенні експедиційного потенціалу? Або ж вона має готуватися до більш масштабної конвенційної війни проти рівного супротивника? Визначити чітку роль заважає відсутність бачення в уряду, який переживає вкрай нестабільний період, що розпочався після референдуму щодо Brexit у 2016 році. Ріші Сунак – п'ятий прем'єр-міністр Великої Британії за останні вісім років, і ні він, ні його попередники не провили особливого інтересу до визначення чіткого політичного курсу.

Чи повинна британська армія бути гнучкою силою, зосередженою на гібридній війні? Фото: Міноборони Великобританії

Зрештою армія змушена сама ухвалювати рішення про те, як їй реформуватися і розвиватися. Це ускладнюється заплутаними і часто суперечливими уроками, які вона винесла з нещодавніх воєн. Суперечлива інформація з власного досвіду армії в Іраку та Афганістані змішується зі спостереженнями за іншими конфліктами, особливо за французькою операцією Serval у Малі та російсько-українським конфліктом, який триває. Застосування правильних уроків для підготовки британської армії у 2020-х і наступних роках – складне завдання, і деякі аналітики зневірилися в її здатності провести значущу реформу.

Але британська армія вже проходила через щось подібне. Досить згадати становище армії в 1914 році. Тоді, як і зараз, армія була невеликою професійною силою, яка пишалася своїми високими стандартами навчання і командування. Однак їй доводилося вирішувати цілу низку проблем. Вона все ще засвоювала уроки Бурської війни (1899-1902 рр.), затяжного і запеклого конфлікту, що характеризувався багаторічною партизанською війною. Водночас вона намагалася проаналізувати часто суперечливу інформацію, отриману зі спостережень за російсько-японською війною (1904-1905 рр.), причому деякі аналітики стверджували, що ця конвенційна війна була кращою моделлю для майбутнього, ніж досвід війни проти бурів. На початку 1900-х років політичні партії Британії скоротили бюджет армії до мінімуму. Ситуація ускладнювалася частими політичними потрясіннями, включно з двома дуже суперечливими виборами 1910 року і заворушеннями в Ірландії, що ускладнювало вироблення чіткої та послідовної політики щодо армії. Тим часом зростання зарплат у Британії зробило службу в армії менш привабливою для молодих людей, що створило проблеми з рекрутингом. Постійно лунали скарги на те, що новобранці 1900-х років не були такими підтягнутими, сильними і цілеспрямованими, як чоловіки попередніх поколінь. Подібні проблеми актуальні для британської армії і в наші дні.

Ті, кого непокоять проблеми британської армії сьогодні, можуть надихнутися її досвідом у період з 1902 по 1914 рік. У цей період британська армія змогла домогтися рідкісного у своїй історії успіху: провести реформу підготовки і тактики в мирний час, яка стане їй у пригоді в прийдешніх великих конфліктах.

Можна виділити кілька ключових уроків. Деякі з них були специфічні для того періоду, включно з необхідністю у важчому артилерійському озброєнні та кавалерії, здатній битися верхи і спішившись. Інші були більш довгостроковими, наприклад, необхідність висококласної індивідуальної підготовки і, найголовніше, потреба навчити офіцерів, унтерофіцерів і солдатів проявляти більшу ініціативу в бою. У цей перехідний момент британська армія також виявила цінність ветеранських платформ для обміну досвідом і знаннями, отриманими в попередніх конфліктах. Західним арміям не завадило б створити такі платформи і сьогодні.

Досвід бурів

Британська армія пережила кровопролитну бурську війну. Ця війна вибухнула в Південній Африці в жовтні 1899 року, коли бурські республіки Помаранчева Вільна Держава і Трансвааль, розгнівані багаторічним політичним тиском і військовою загрозою з боку Великої Британії, розпочали випереджальну війну за свою незалежність. Більшість британської преси зустріла цю подію з тріумфом, а деякі журналісти впевнено пророкували, що війна "закінчиться до Різдва".

Англо-бурська війна вибухнула в Південній Африці в жовтні 1899 року. Ретро-фото Фото: Britannica

Однак війна не справдила цих очікувань. Багато в чому це було пов'язано із природою бурських збройних сил. Хоча бури не мали регулярної армії, вони створили ефективну систему ополчення, яка об'єднувала білих громадян у загони за місцем проживання. Ці люди без досвіду служби були вихідцями з культури фронтиру, що породила міцних чоловіків, багато з яких були вправними стрільцями і досвідченими вершниками. Більшість бурів вирушали на війну із власними гвинтівками і кіньми, а уряд надавав їм спорядження і, якщо було потрібно, коня. Ці суворі жителі фронтиру виявилися витривалими і дуже мобільними бійцями. Не дивно, що Вінстон Черчилль, сам ветеран війни, пізніше вирішив назвати перші британські спецпідрозділи "командос", запозичивши бурський термін, що позначає військові підрозділи.

Важливо

Коли командира бояться більше, ніж ворога: позасудові страти військових від Джорджа Вашингтона до сучасної Росії

Бурська війна розділилася на три окремі фази. Бурські війська домінували у воєнних діях із жовтня до грудня 1899 року, здобувши низку перемог над британцями на полі бою. Однак сам успіх бурів міг приректи їх на провал, оскільки спонукав британців подвоїти свої військові зусилля. Друга фаза війни почалася в лютому 1900 року, коли британці були готові завдати удару. Бури мало що могли зробити, щоб уповільнити просування британського джаггернаута. Війська бурів були розсіяні, і британці почувалися досить упевнено, щоб проголосити повну перемогу 1 вересня 1900 року.

Але війна ось-ось мала вступити в третю фазу. Починаючи з березня бурські загони почали здійснювати партизанські напади на британські тилові райони, націлившись на залізниці, що були вкрай важливими для постачання сил вторгнення. Успіх партизан переконав багатьох бурських командирів у тому, що для продовження війни необхідно організувати тривалий повстанський рух, щоб зробити Південну Африку некерованою. Бури використовували свою мобільність і знання місцевості, щоб завдавати ударів по найслабших місцях британців. Спроби британців знищити бурів шляхом широкомасштабних зачисток сільської місцевості виявилися дорогою невдачею. Розчаровані британські війська перейшли до жорстокої кампанії "випаленої землі", знищуючи ферми й села бурів і заганяючи переміщених цивільних у концентраційні табори, де зрештою загинуло понад 50 тисяч бурів та африканців.

Англо-бурська війна протікала в три етапи Фото: BBC

Зрештою саме військові рішення зламали опір бурів. Із середини 1901 року британці почали застосовувати новий підхід, що був спрямований на захист міських районів і відновлення нормального життя. Британські війська повільно поширювали свій контроль від міста до міста, створюючи низку пов'язаних між собою міських центрів, де цивільне життя поверталося в нормальне русло. Водночас британські інженери побудували величезний ланцюг блокгаузів – невеликих імпровізованих дотів, здатних вмістити гарнізон із шести осіб, – які захищали залізничні лінії та міські райони. У сукупності ці методи знижували мобільність бурів і доступ до ресурсів, а також поступово витісняли партизан у сувору південноафриканську глухомань. До травня 1902 року опір бурів було вичерпано, і бійці, що залишилися, нарешті погодилися скласти зброю.

Перемога дісталася величезною ціною. Армія зазнала 120 тисяч втрат, зокрема 22 тисячі загиблими, що стало найкровопролитнішим конфліктом Британії з часів Наполеонівських воєн. Крім людських жертв, постраждала і репутація армії. Преса швидко засудила невмілі бойові дії. Впливовий журналіст Лео Амері висловився особливо різко, написавши, що армія була "значною мірою фікцією", коли справа доходила до реальних боїв із рішучими супротивниками. Незабаром була скликана Королівська комісія для з'ясування причин незадовільних результатів, поставивши старшим британським офіцерам низку незручних запитань.

Вивчені уроки

Важливо, що армія вийшла з цього невдалого періоду, вирішивши вчитися на своїх помилках. Настрій було передано у вірші Редьярда Кіплінга "Урок", який починався словами:

Річ не в брехні лайливих слів – в оцінці діловій,

Вважаймо, друзі, за урок – програли ми цей бій.

Складність полягала в тому, щоб визначити, які уроки актуальні для майбутніх конфліктів, а які є унікальними для нещодавно завершеної війни. Цей процес ускладнювався тим, що британська армія була глобальною силою, яка повинна була готуватися до конфліктів у найрізноманітніших точках, а також планувати протистояння загрозі великої сухопутної війни в Європі.

Проте в армії було кілька переваг до моменту початку реформ. Перша – це масштабний досвід. Велика частина офіцерського корпусу армії брала участь в англо-бурській війні. Це була сувора школа, де кількість втрат серед молодших офіцерів більш ніж удвічі перевищувала кількість втрат серед їхніх підлеглих. Тим, хто вижив у сельві, що кишіла снайперами, довелося доводити свою спроможність старшим командирам, які, ображені критикою преси, не терпіли жодних натяків на некомпетентність або неефективність. За три роки Англо-бурської війни було звільнено більше британських офіцерів, ніж за всі попередні 50 років разом узяті. Тих, кого спіткала така доля, відправляли в місто Стелленбош у Західній Капській провінції. Ця практика була настільки поширена, що фраза "відправитися в Стелленбош" (to be Stellenbosched) увійшла в англійську мову як сленговий термін, що означає звільнення.

Місто Стелленбош Фото: Вiкiпедiя

Офіцери, які вийшли з цього горнила з незаплямованою репутацією, добре показали себе в бою. Тепер армія активно цікавилася їхньою думкою. Процес "вивчення уроків" був неформальним за мірками XXI століття: офіцерам розсилали короткі анкети з проханням висловити свою думку з різних тактичних і технічних питань. Результати опитувань збирали в "сині книжки", що містили загальні рекомендації, засновані на отриманих відповідях. Цю роботу підтримала військова періодика. Офіцерів усіх рангів заохочували писати статті для видань, і вони робили це з ентузіазмом. У роки після англо-бурської війни читацька аудиторія військових періодичних видань значно зросла, і редакторів завалили матеріалами. На сторінках таких великих видань, як Journal of the Royal United Services Institute, розгорталися запеклі дискусії. Офіцерів усіх рангів заохочували робити свій внесок, а за найкращі нариси пропонували щедрі призи.

Така документація досвіду, а також постійні внутрішні дискусії дали змогу винести кілька ключових уроків з англо-бурської війни. Найважливішим із них стала необхідність ініціативи. Британська армія вступила у війну, дотримуючись вікторіанських принципів, що наголошували на жорсткому контролі, суворій і часто бездумній покорі, а також культі звання, за якого від молодших офіцерів не очікували й не заохочували прийняття рішень. Ця система виявилася абсолютно невідповідною умовам англо-бурської війни. На безкрайніх рівнинах Південної Африки молоді офіцери виявили, що їм нема до кого звернутися по інструкції – цю тему блискуче розкрито в романі Ернеста Свінтона "Оборона Дафферс-Дріфта", – і змушені були вирішувати проблеми на місці.

Виявилося, що вище командування не повною мірою оцінило труднощі, з якими стикаються підрозділи, які діють у пустелі, далеко від підтримки. Молодих офіцерів часто несправедливо звільняли за локальні невдачі, через що ті, хто лишився в живих, вважали за краще дбати про свою безпеку, а не ухвалювати рішення, що могли привести їх до неприємностей. Це стало першопричиною багатьох поразок і втрачених можливостей британських операцій з боротьби із повстанцями.

В армії не було іншого вибору, окрім як визнати, що ініціатива необхідна в будь-якій формі війни, чи то боротьба з повстанцями в Південній Африці, чи то конфлікт рівних супротивників у Європі. Незабаром довелося переглянути систему навчання, щоб заохочувати офіцерів проявляти ініціативу, а до помилок у навчанні ставитися як до навчальних вправ, а не як до можливості збентежити або дисциплінувати невдаху.

Важливо

Джон Кеннеді, герцог Веллінгтон та сучасна війна. Як історія допомагає політикам приймати рішення

Провляти ініціативу мали не лише офіцери. В армії зазначили, що унтерофіцери зіграли вирішальну роль у Південній Африці і що найкращі сержанти та капрали стали місцевими лідерами, які могли продовжувати бойові дії, коли офіцери зазнавали втрат. У результаті вперше у своїй історії британська армія заснувала школу унтерофіцерів, щоб поширити цей досвід. Школа виконала чудову роботу, але в кінцевому підсумку стала жертвою скорочення бюджету. Відтоді в армії в мирний час не існувало спеціалізованої школи унтерофіцерів, хоча Академія унтерофіцерів Британської армії, що має відкритися у 2024 році, має вирішити цю проблему.

Заохочення індивідуальної ініціативи увінчалося публікацією 1909 року "Положення про польову службу", в якому було закріплено повноваження "людей на місцях" ухвалювати рішення, навіть якщо це означало непокору наказу. Це стало революцією в британській військовій думці. Така доктрина була немислима до початку англо-бурської війни. Оновлені видання "Положення про польову службу" слугували армійською доктриною в Першій і Другій світових війнах.

Важливість ініціативи стала важливою і постійною концепцією. Навчання офіцерів заохочувало творчий підхід до вирішення проблем, а величезна популярність військових журналів сприяла обміну ідеями. У результаті армія глибоко задумалася про тактику і про те, як досвід протиповстанських операцій може бути використаний у потенційному конфлікті рівних супротивників. Попри запеклі суперечки, армія довела, що вміє визначати, що є універсальним для сучасної війни, а що – специфічним для війни з бурами. Наприклад, кілька тактичних концепцій, що виникли під час боїв у дикій місцевості, були зрештою скасовані. До них належать використання так званих "снайперських" артилерійських знарядь і надмірно розосереджених піхотних формувань. Обидві тактики були корисні при боротьбі з невеликими групами партизанів у підліску, але вони не підходять для війни рівних супротивників.

Невивчені уроки

Проте армія не була позбавлена недоліків. Крім того, що на неї наклали відбиток скорочення бюджету і вічні проблеми з набором особового складу, наголос на тактичних навичках та індивідуальній ініціативі означав, що великомасштабним операціям приділяли відносно мало уваги. Армійські маневри характеризувалися помітними відмінностями в діях дивізій. На найвищому рівні висловлювали занепокоєння з приводу цих невідповідностей, але від них відмахнулися, пославшись на те, що в разі великої війни головнокомандувач нав'яже єдність своїм підлеглим.

Відсутність чітких оперативних концепцій означала, що армія мала мобілізаційні плани, але не без плану кампанії на випадок європейської війни. Навіть мобілізаційний план розглядався як варіант дій, а не як остаточна концепція. На початку Першої світової війни британський уряд був змушений скликати екстрену нараду, на якій прем'єр-міністр Герберт Асквіт запитав експертів, що слід зробити. Зрештою було реалізовано змінену версію мобілізаційного плану, але армія вступила у війну, не знаючи своїх цілей і обтяжена заплутаним набором суперечливих наказів від уряду.

Британські танки в роки Першої світової Фото: Media Drum World

Кампанія 1914 року стала кривавою і відчайдушно важкою. Німецьке вторгнення в Бельгію і Францію довело британську і французьку армії до воріт Парижа, перш ніж неймовірна контратака в битві на Марні у вересні переламала хід подій. Британська армія пережила найтриваліший бойовий відступ у своїй історії до цього моменту (його перевершив тільки відступ з Бірми в 1942 році), подолавши понад 300 км в умовах підвищеної небезпеки. Вище командування часто опинялося поза доступом, і те, що армія змогла так ефективно боротися, стало свідченням її підготовки, тактики і завзятості. Слабша армія не витримала б таких випробувань. Не дивно, що один із ветеранів пізніше згадував, що Пауль Крюгер, президент Трансваалю, який оголосив війну британцям 1899 року, "був найкращим другом британської армії".

Але в цьому таїться і попередження, на яке Сандерс натякнув у своїй нещодавній промові. У серпні 1914 року британська армія могла розгорнути близько 120 тисяч солдатів. До кінця того ж року вона зазнала 95 тисяч втрат і була фактично знищена. Її місце зайняла відважна, але недосвідчена добровольча Нова армія, якій належало пройти кривавий шлях навчання, поки союзники не здобули остаточну перемогу. Можливо, Сандерс мав на увазі саме цих людей, коли зазначав, що "регулярні армії починають війни, громадянські армії їх виграють".

Відлуння 1914 року вельми повчальні для британської армії 2024 року. Армія вийшла із затяжного періоду протиповстанських операцій і тепер стоїть перед загрозою великої сухопутної війни в Європі. Її бюджет і чисельність скоротив уряд, якому, як і раніше, потрібен глобальний потенціал. Для того щоб максимально ефективно використовувати свій досвід ведення контрповстанської війни, армії варто звернутися до прикладу своїх попередників столітньої давності. Хоча не всі уроки будуть актуальні для майбутнього конвенційного конфлікту, обговорення дає можливість зробити корисні висновки. Процес вилучення уроків у період після Бурської війни показав, як важливо не просто заохочувати ініціативу, а й активно навчати, щоб прищепити її. Які б завдання не стояли перед британською армією в XXI столітті, вона вимагатиме від своїх офіцерів, молодших офіцерів і солдатів проявити ту саму оперативність мислення та вміння вирішувати проблеми, з якими їхні попередники так добре впоралися в 1914 році.

Про автора

Спенсер Джонс – доктор наук, старший викладач теорії збройних сил і війни в Університеті Вулверхемптона, полковий історик Королівської артилерії. Серед його основних робіт — "From Boer War to World War: Tactical Reform of the British Army" і "Stemming the Tide: Officers and Leadership in the British Expeditionary Force 1914".