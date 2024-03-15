Про Tefal та Braun можна забути: західні бренди перерізають паралельний імпорт у РФ, — росЗМІ

Ритейлери прогнозують, що західна продукція цілої низки брендів скоро зникне з продажу. Їх замінять аналоги з Туреччини й Китаю, на які вже почали переходити росіяни.

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Іноземні постачальники почали блокувати лазівки, через які попри санкції імпортувались товари у Росію. Деталями з посиланням на джерела поділились у виданні "Коммерсантъ".

Виробники побутової техніки Electrolux, Tefal, Braun та Rowenta почали блокувати паралельний імпорт продукції у РФ. Ритейлери повідомили, що компанії підписують з партнерами в інших країнах мораторій на реекспорт електроніки в країну-агресорку. Не виключено, що продукція цих брендів невдовзі повністю зникне з продажу у Росії, а на заміну їй прийдуть товари з Туреччини й Китаю.

Шведська компанія Electrolux Group, до якої входять такі бренди як Electrolux, Zanussi та AEG, обмежує паралельний імпорт. Керівництво магазину-ритейлера поскаржилось, що товари вже представлені в обмеженому обсязі, але механізм цих обмежень не уточнило.

За даними джерел ЗМІ, закордонні бренди стали ставити партерам ультиматум. Якщо мораторій на реекспорт порушений, компанії розривають контракти.

Виробник Electrolux після початку повномасштабної війни в Україні вийшов з РФ, і нині намагається заблокувати продаж своїх товарів на маркетплейсах. У Росії запевняють, що компанія "не займала серйозних позицій на ринку" та програє конкурентам.

Повідомляється, що з грудня 2022 по грудень 2023 у Росії стали купляти менше посудомийних машин від Electrolux та Bosch. Водночас показники значно зросли у китайського бренду Haier.

Окрім Electrolux на паралельний імпорт у РФ звернули увагу в Groupe SEB, яка включає такі бренди як Tefal, Braun та Rowenta. У контрактах почали фіксувати заборону на перепродаж товарів росіянам ще у 2022-2023 роках, але тепер компанії почали ініціювати перевірки та карати за порушення.

Один зі співрозмовників видання поскаржився, що продавати поставлену через інші країни продукцію невигідно. Через "тернистий шлях", яким ці товари потрапляють у Росію, їхня ціна виходить значно вищою за вартістю аналогів.

"Відповідно, на цьому неможливо заробити", — підкреслив він.

Очікується, що продукція брендів, які взялися за контроль експорту своєї продукції, повністю зникне з полиць російських магазинів. Однак росіян запевняють, що загальний асортимент лише розширюється — завдяки товарам турецького та китайського виробництва, а також з Білорусі, Вірменії, Казахстану і Киргизстану.

Нагадаємо, у The Wall Street Journal інформували, що Росія отримувала мікросхеми, маршрутизатори, кулькові підшипники тощо через Казахстан та Киргизстан.

У Vice повідомляли, що тревел-блогерка могла поставити з Канади у Росію дрони та запчастини для ракет на сім мільйонів доларів.