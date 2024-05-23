Військова допомога окупантам: яку зброю РФ може отримати від Китаю, — експерти (фото)

З огляду на потенціал військово-промислового комплексу Китаю російська армія може отримати широкий спектр озброєння — від артилерійських систем до засобів ППО.

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Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс під час безпекової конференції в Лондоні повідомив, що американська і британська розвідка мають докази того, що Китай планує постачати або вже постачає летальне озброєння в Росію. У зв'язку з цим оглядачі Defense Express припустили, яке саме озброєння може отримати Москва від свого східного сусіда.

Автори матеріалу звернули увагу, що у Китаю вже є досвід постачання систем озброєння. Наприклад, ще в 1980-х роках під час ірано-іракської війни Пекін надавав Тегерану танки китайського виробництва, протикорабельні ракети HY-2 Silkworm, а також відправив сотні винищувачів Shenyang J-6, які є копією радянських МіГ-19.

При цьому в політичному сенсі китайська сторона дотримується нейтралітету, надаючи озброєння не напряму. Тому в плані військової допомоги Росії проглядається аналогічна ситуація, і зброю може бути поставлено таємно на тлі брехливих заяв про "справедливий мир і переговори".

Від артилерії до ППО

На відміну від обмежених можливостей Ірану і КНДР, китайська оборонна промисловість є однією з найбільших і найпотужніших у світі. Вона здатна виробляти широкий спектр озброєння, включно з тими, які сумісні з радянськими, і що більш важливо, з російськими системами.

Крім того, Китай має значні запаси озброєння, розраховані на армію понад 2 мільйони осіб, що робить його потенційним стратегічним партнером для Росії в забезпеченні всіх видів військової техніки.

Таким чином, якщо відповідати на запитання, яку саме зброю може надати Китай, відповідь може бути простою — всю.

Китайська гаубиця PL-96 Фото: Wikipedia

Китайський зенітно-ракетний комплекс HQ-9 Фото: topwar.ru

У цьому аспекті все залежить від потреб ЗС РФ, включно з дронами, артилерією, боєприпасами, далекобійними ракетами, зокрема й балістичними тощо. Також не виключено, що росіяни за рахунок китайських постачань посилять свою ППО.

"Треба враховувати те, що, по-перше, Китай має цілу низку озброєння, яке є копіями радянського. Наприклад, гаубиць — 122-мм PL-96 і Д-30, 152-мм PL-66 і Д-20, САУ PLZ-89 і 2С1 "Гвоздика". І без захоплення таких зразків навряд чи вийде встановити їхню приналежність", — підкреслили експерти.

Китайська САУ PLZ-89 Фото: Відкриті джерела

Таким чином, якщо говорити про "китайський фактор", то, на думку оглядачів, ідеться справді про велику загрозу. Тому від західних країн залежить важливий момент, чи вдасться Пекіну реалізувати свої наміри, чи ні.

Нагадаємо, Адміністрація президента США 16 травня висловила жорстку позицію щодо дій Китаю, який надає підтримку російському військово-промисловому комплексу, сприяючи таким чином війні проти України.