ЗС РФ встановили абсолютний рекорд із втрат, — експерт
За словами військового оглядача Олександра Коваленка, "рекорду" сприяв наступ росіян на Харківщині, різкий ступінь тиску та інтенсивності боїв. Експерт не виключає, що через втрати у РФ можуть оголосити нову мобілізацію.
У травні російські окупаційні війська втратили рекордну кількість людей – 38 940. Це абсолютний рекордний показник втрат особового складу російської армії за весь час від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року. Про це йдеться у матеріалі спільного проєкту OBOZ.UA та групи "Інформаційний спротив".
Раніше рекордний показник був зафіксований у грудні 2023 року, коли російські війська наступали на Авдіївку на Донеччині – тоді втрати ЗС РФ становили 29 970, а також у лютому 2024 року – 28 450, коли була завершальна фаза боїв за Авдіївку.
Травневий абсолютний рекорд зумовлений тим, що до двох епіцентрів бойових зіткнень – це Часів Яр та Покровський напрямок (північний захід Авдіївки) – додалась активізація ЗС РФ на харківському напрямку, зазначає військовий експерт Олександр Коваленко.
Втрати танків
У травні росіяни втратили 428 танків – це другий результат втрат за весь період повномасштабної війни. Зазначимо, що військово-промисловий комплекс РФ має можливість в середньому в місяць відправляти в зону бойових дій 350–400 основних бойових танків. Це переважно відновлені та модернізовані після зберігання танки, а також відремонтовані танки, що були пошкоджені на полі бою.
Нових танків Росія на війну відправляє мало, здебільшого це Т-90.
Втрати бойових броньованих машин
Втрати ББМ у травні становили 880 одиниць – і це також другий показник втрат за весь період повномасштабної війни.
Рекордна кількість втрат у російських окупаційних військ була зафіксована на початку вторгнення, у березні 2022 року, – 889 ББМ. Ймовірно, що в травні втрат бойових машин у росіян було і більше, просто їх не всі порахували, зазначає експерт та каже, що дефіцит ББМ у ЗС РФ відчувається, адже все частіше на полі бою можна побачити неброньований транспорт, який також сприяє росту втрат у противника.
Втрати ствольної артилерії
У травні у росіян було зафіксовано рекордний показник втрат ствольної артилерії – 1 160. Це абсолютний рекорд за весь період повномасштабної війни, і причиною цього стало поповнення боєкомплекту Сил оборони України артилерійськими боєприпасами та поновлення контрбатарейної боротьби.
Втрати реактивних систем залпового вогню
Російських реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) було у травні знищено 35 штук. Це небагато, тому що їх росіяни намагаються тримати подалі і дострелити до них нелегко. Такий показник тримається з грудня 2023 року.
Але в травні Сили оборони України почали "полювання" за дорогими комплексами великого радіусу дії ЗРС С-400, і протягом місяця було знищено кілька дивізіонів цих комплексів із приданими РЛС різних типів.
Втрати авіації
Протягом травня було збито 9 російських бойових літаків. Здебільшого це були штурмовики Су-25. Також під час атак на аеродроми ЗС РФ була знищена відчутна кількість літаків. Скільки саме, сказати важко, адже ці втрати росіяни приховують.
Варто зазначити, що тільки на аеродромі "Бельбек" були верифіковані втрати щонайменше двох МіГ-31БМ та по одному МіГ-29 та Су-27.
Втрати автотранспорту
У травні в окупантів було зафіксовано черговий рекорд знищення автомобільного транспорту – 1 831.
Попередні рекорди також фіксувалися у 2024 році: у березні – 1 546 одиниць, а у квітні другий результат – 1 423.
Такий ріст зумовлений дефіцитом ББМ, коли російських солдатів масово пересаджують на звичайні цивільні авто, мотоцикли та навіть гольф-автомобілі.
Втрати спецтехніки
За втратами спецтехніки російські окупаційні війська в травні також зайняли другу позицію з показником 201.
Попередній рекорд був зафіксований у березні 2024 року – 215 одиниць. Ріст втрат пов'язаний з тим, що росіяни намагаються евакуйовувати підбиту бойову техніку прямо з поля бою, де спецмашини опиняються під ударом ЗСУ чи підриваються на мінах.
Що це означає
У травні було зафіксовано одразу кілька абсолютних рекордів із втрат окупаційних військ РФ. Особливу увагу слід звернути саме на втрати особового складу, адже в середньому Росія відправляє на війну в Україну по 30 тисяч солдатів і втрати у понад 38 тисяч створюють серйозний дефіцит. І тому російському командуванню і свіжепризначеному міністру оборони РФ Андрію Бєлоусову потрібно буде найближчим часом ухвалити рішення: чи запускати конвеєр загальної мобілізації. І якщо запускати, то як це робити: відкрито чи приховано.
Нагадаємо, 13 травня Андрій Бєлоусов, коментуючи ситуацію із пораненими російськими солдатами перед засіданням комітету Ради федерацій Держдуми РФ, дав зрозуміти, що потік "300-х" зростає. Він зазначив, що військові шпиталі переповнені.