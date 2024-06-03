ЗС РФ встановили абсолютний рекорд із втрат, — експерт

За словами військового оглядача Олександра Коваленка, "рекорду" сприяв наступ росіян на Харківщині, різкий ступінь тиску та інтенсивності боїв. Експерт не виключає, що через втрати у РФ можуть оголосити нову мобілізацію.

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У травні російські окупаційні війська втратили рекордну кількість людей – 38 940. Це абсолютний рекордний показник втрат особового складу російської армії за весь час від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року. Про це йдеться у матеріалі спільного проєкту OBOZ.UA та групи "Інформаційний спротив".

Раніше рекордний показник був зафіксований у грудні 2023 року, коли російські війська наступали на Авдіївку на Донеччині – тоді втрати ЗС РФ становили 29 970, а також у лютому 2024 року – 28 450, коли була завершальна фаза боїв за Авдіївку.

Травневий абсолютний рекорд зумовлений тим, що до двох епіцентрів бойових зіткнень – це Часів Яр та Покровський напрямок (північний захід Авдіївки) – додалась активізація ЗС РФ на харківському напрямку, зазначає військовий експерт Олександр Коваленко.

Втрати танків

У травні росіяни втратили 428 танків – це другий результат втрат за весь період повномасштабної війни. Зазначимо, що військово-промисловий комплекс РФ має можливість в середньому в місяць відправляти в зону бойових дій 350–400 основних бойових танків. Це переважно відновлені та модернізовані після зберігання танки, а також відремонтовані танки, що були пошкоджені на полі бою.

Знищений російський танк Фото: Радіо Свобода

Нових танків Росія на війну відправляє мало, здебільшого це Т-90.

Втрати бойових броньованих машин

Втрати ББМ у травні становили 880 одиниць – і це також другий показник втрат за весь період повномасштабної війни.

Підбита ворожа БМП Фото: Скрін відео

Рекордна кількість втрат у російських окупаційних військ була зафіксована на початку вторгнення, у березні 2022 року, – 889 ББМ. Ймовірно, що в травні втрат бойових машин у росіян було і більше, просто їх не всі порахували, зазначає експерт та каже, що дефіцит ББМ у ЗС РФ відчувається, адже все частіше на полі бою можна побачити неброньований транспорт, який також сприяє росту втрат у противника.

Втрати ствольної артилерії

У травні у росіян було зафіксовано рекордний показник втрат ствольної артилерії – 1 160. Це абсолютний рекорд за весь період повномасштабної війни, і причиною цього стало поповнення боєкомплекту Сил оборони України артилерійськими боєприпасами та поновлення контрбатарейної боротьби.

Втрати реактивних систем залпового вогню

Російських реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) було у травні знищено 35 штук. Це небагато, тому що їх росіяни намагаються тримати подалі і дострелити до них нелегко. Такий показник тримається з грудня 2023 року.

Знищення РСЗВ "Смерч" Фото: Скрин відео

Але в травні Сили оборони України почали "полювання" за дорогими комплексами великого радіусу дії ЗРС С-400, і протягом місяця було знищено кілька дивізіонів цих комплексів із приданими РЛС різних типів.

Втрати авіації

Протягом травня було збито 9 російських бойових літаків. Здебільшого це були штурмовики Су-25. Також під час атак на аеродроми ЗС РФ була знищена відчутна кількість літаків. Скільки саме, сказати важко, адже ці втрати росіяни приховують.

Збитий російський літак Фото: Скриншот

Варто зазначити, що тільки на аеродромі "Бельбек" були верифіковані втрати щонайменше двох МіГ-31БМ та по одному МіГ-29 та Су-27.

Втрати автотранспорту

У травні в окупантів було зафіксовано черговий рекорд знищення автомобільного транспорту – 1 831.

Попередні рекорди також фіксувалися у 2024 році: у березні – 1 546 одиниць, а у квітні другий результат – 1 423.

Такий ріст зумовлений дефіцитом ББМ, коли російських солдатів масово пересаджують на звичайні цивільні авто, мотоцикли та навіть гольф-автомобілі.

Втрати спецтехніки

За втратами спецтехніки російські окупаційні війська в травні також зайняли другу позицію з показником 201.

Попередній рекорд був зафіксований у березні 2024 року – 215 одиниць. Ріст втрат пов'язаний з тим, що росіяни намагаються евакуйовувати підбиту бойову техніку прямо з поля бою, де спецмашини опиняються під ударом ЗСУ чи підриваються на мінах.

Що це означає

У травні було зафіксовано одразу кілька абсолютних рекордів із втрат окупаційних військ РФ. Особливу увагу слід звернути саме на втрати особового складу, адже в середньому Росія відправляє на війну в Україну по 30 тисяч солдатів і втрати у понад 38 тисяч створюють серйозний дефіцит. І тому російському командуванню і свіжепризначеному міністру оборони РФ Андрію Бєлоусову потрібно буде найближчим часом ухвалити рішення: чи запускати конвеєр загальної мобілізації. І якщо запускати, то як це робити: відкрито чи приховано.

Нагадаємо, 13 травня Андрій Бєлоусов, коментуючи ситуацію із пораненими російськими солдатами перед засіданням комітету Ради федерацій Держдуми РФ, дав зрозуміти, що потік "300-х" зростає. Він зазначив, що військові шпиталі переповнені.