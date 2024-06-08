Путіну не вистачає часу для досягнення прориву в Україні, — Bloomberg

Росія не перетворила свої переваги на полі бою на серйозні досягнення. Вікно можливостей для армії Кремля потроху звужується.

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Протягом кількох місяців російська армія досягла лише обмежених успіхів на полі бою проти українських військ, які відчували брак зброї та боєприпасів. Це зростаючий виклик для президента Володимира Путіна, оскільки перевага його армії починає розмиватися, пише Bloomberg.

Оскільки Київ зараз отримує свіжу зброю на мільярди доларів від своїх союзників США та Європи, вікно для російського прориву звужується, навіть якщо вона продовжує обстрілювати українські міста ракетами та безпілотниками, включаючи енергетичну інфраструктуру.

Спроба Росії відкрити новий фронт на північному сході України в Харківській області вже здається невдалою без досягнення мети Путіна щодо створення буферної зони вздовж кордону. Україна ж заявляє про нанесення "дуже великих втрат" російським військам у боях навколо Вовчанська.

Російські війська, як йдеться у матеріалі, просунулися лише незначно після того, як у лютому взяли стратегічне східноукраїнське місто Авдіївка, ціною величезних втрат протягом місяців боїв. Вони тижнями намагалися взяти ключовий населений пункт Часів Яр на сході Донецької області.

Російська стратегія виснаження сил України є "дуже дорогою і кривавою для самої російської армії", заявив керівник московського Центру аналізу стратегій і технологій Руслан Пухов, додавши, що це може призвести до надмірного виснаження сил російського боку, що, у свою чергу, дає шанс українцям для контратаки.

Поки Росія атакує декілька точок уздовж лінії фронту, "у нас є шанси змінити ситуацію на нашу користь", — заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Путін наполягає, що його військові цілі незмінні і що Росія воюватиме стільки, скільки буде потрібно для перемоги в Україні, незважаючи на зростаючі втрати у війні, яка триває вже третій рік і кінця їй не видно. Україна та її союзники стикаються з проблемою підтримки опору у війні, яка майже зайшла в глухий кут.

У той час як українські офіційні особи підняли тривогу щодо загрози російського прориву під час місяців затримок з поставками зброї США, ЗСУ здебільшого утримували лінію, незважаючи на те, що армія Москви значно переважала у озброєнні. Оскільки адміністрація президента Джо Байдена поспішно постачає американську зброю в Україну після того, як Конгрес нарешті схвалив фінансування в розмірі 61 мільярда доларів у квітні, баланс вогневої потужності починає змінюватися.

"Україна опинилася в глибокій ямі через затримку надсилання зброї США, і вони викопувалися з цієї ями. Ми бачили, як вони протистояли російському нападу", і в ситуації, яка динамічно розвивається, зброя, яка надходить на поле бою в масштабі та кількості за останні кілька днів і тижнів, мала значення", — сказав журналістам радник США з національної безпеки Джейк Салліван .

Країни Європейського Союзу також нарощують допомогу та постачання зброї, щоб підтримати Київ, незважаючи на те, що дружній до Росії уряд Угорщини продовжує блокувати мільярди євро для ширшої військової підтримки.

Тепер Путіну також доводиться миритися зі зміною ставлення з боку союзників України, коли США та Німеччина приєдналися до націй, включаючи Великобританію, дозволивши Києву використовувати їхню зброю для ударів по цілях у прикордонних районах у Росії. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що працює над направленням коаліції інструкторів для навчання тисяч солдатів в Україні, незважаючи на погрози помсти з боку Москви.

Лідери "Великої семи" зустрінуться наступного тижня в Італії, щоб зважити плани щодо надання кредитів Україні з використанням несподіваних прибутків від приблизно 280 мільярдів доларів із заморожених активів російського центрального банку.

"Перспективи перемоги Росії в цьому році значно зменшилися в результаті відновлення поставок зброї та допомоги. Можливо, Росія має більшу кількість солдатів, але багато їх першокласної бронетехніки було знищено і знадобляться роки, щоб відновити армію до рівня 2022 року", — сказав старший науковий співробітник відділу сухопутних війн лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень Бен Баррі.

Рішення Путіна призначити економіста Андрія Бєлоусова міністром оборони замість свого давнього союзника Сергія Шойгу, як наголошується у матеріалі, підкреслило потребу Росії вичавити більше з обмежених ресурсів економіки, яка перегрівається, навіть якщо безпрецедентні міжнародні санкції не призвели до колапсу.

Витрати на оборону у відсотках від валового внутрішнього продукту наближаються до рівня, досягнутого в розпал холодної війни у ​​1980-х роках за часів Радянського Союзу, що обмежує здатність Росії продовжувати нарощувати військове виробництво.

У той час як Росія значно збільшила виробництво ракет, артилерії, танків і боєприпасів після вторгнення в лютому 2022 року, побудова ефективної економіки для Збройних сил є важливою.

"Вона повинна генерувати віддачу від кожного рубля, який ми інвестуємо", — сказав Путін 25 травня на зустрічі з представниками оборонної промисловості.

Безперечно, обидві сторони стикаються з величезними проблемами, зокрема у вербуванні заміни для вбитих або поранених військових, наголошують журналісти. Президент України Володимир Зеленський підписав новий мобілізаційний закон, який знижує призовний вік, хоча чисельність залишається проблемою для військових.

Кремль сповнений рішучості не повторювати наказ Путіна від вересня 2022 року призвати 300 тис. резервістів, мобілізацію, яка похитнула громадську підтримку та спровокувала втечу з країни мільйона росіян. Натомість він покладається на щедру оплату праці та бонуси за контракти, щоб залучити новобранців, оскільки Міністерство оборони має на меті залучити щонайменше 250 тис солдатів цього року.

Хоча зазначена політика дозволяє уникнути соціальної напруги всередині Росії через війну, вона навряд чи дозволить армії зібрати достатньо військ для успішного наступу в Україні, вважає московський військовий аналітик Руслан Пухов, додаючи, що для справжнього прориву Кремлю знадобилося б набагато більше людей.

У грудні Путін заявив, що Росія розгорнула в Україні 617 тисяч військових. На зустрічі з іноземними ЗМІ в Санкт-Петербурзі він, схоже, натякнув, що близько 10 000 російських військових щомісяця гинуть або поранені, стверджуючи, що загальна сума в п'ять разів менша, ніж українські втрати, які він оцінив у 50 000.

Україна ж відкидає такі оцінки своїх втрат. У лютому Зеленський заявив, що його військові втратили 31 тисячу солдатів з початку війни.

У США назвали кількість убитих і поранених російських військ у 315 000, що становить близько 90% від початкових сил вторгнення. Міністерство оборони Великобританії також підвищило свою оцінку загальних втрат росіян до 500 000 і заявило, що втрати становили 1200 на день.

"Росія не перетворила свої переваги на полі бою на серйозні досягнення, тому що її командири витрачають людську силу, переслідуючи свої цілі, а українські сили ефективні в обороні, коли вони забезпечені людьми та технікою", — сказала старший науковий співробітник Фонду міжнародного миру Карнегі Дара Массікот, вважаючи, що існують значні обмеження російської військової потужності.

Нагадаємо, глава Кремля Володимир Путін заявив, що Росія готова вести переговори з Україною. Утім, за його словами, вони повинні враховувати "сьогоднішні реалії".