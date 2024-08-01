Корабель з іржавих блоків: у РФ спустили на воду варіант корвета проекту "Тарантул" (фото)

Корабель "Ступинець" проєкту 12418, як зазначили західні експерти, від початку мав отримати надзвукові протикорабельні ракети "Москит". Але в підсумку корабель озброїли дозвуковими Х-35.

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У Росії на кораблебудівному підприємстві "Вимпел" у Рибінську 29 липня відбулася важлива подія — спуск на воду великого ракетного катера "Ступинець" проєкту 12418 "Тарантул". Цей корабель призначений для Каспійської флотилії ВМФ РФ і має значні розміри, проте його виробництво пов'язане з нюансами. Про специфічну історію створення кораблів такого класу розповіли 1 серпня оглядачі Defense Express.

У матеріалі насамперед було дано оцінку технічним характеристикам корабля "Ступинець" і його заявленим можливостям.

Цей корабель має значні характеристики:

довжина корпусу — 57 метрів;

осадка — 2,4 метра;

повна водотоннажність — 580 тонн.

основне озброєння — вісім протикорабельних ракет Х-35.

Фото: Naval News

У "Ступинця" абсолютно нова, більша надбудова та інша силова установка. Водночас збереглася бойова система, відома за старішою експортною версією 12418.

Хоча спочатку корабель призначений для Каспійської флотилії, завдяки своїм характеристикам його можна перекинути на Чорне море внутрішніми водними шляхами в разі потреби.

Водночас експерти зазначили, що на "Вимпелі" будується ще один ракетний катер проєкту 12418 для ВМФ РФ і ця серія обмежується лише двома кораблями. Ця обставина виглядає доволі специфічно, особливо у світлі того, що такі "москітні кораблі" могли б компенсувати втрати Чорноморського флоту під час війни з Україною.

Історія проєкту та перспективи

Зі свого боку фахівці з порталу Naval News у своєму огляді прояснили деякі аспекти історії проєкту 12418 "Тарантул". Спочатку, в 1990-х роках, планувалося побудувати три великі ракетні катери, озброєні надзвуковими протикорабельними ракетами "Москит". Однак був добудований лише один корабель — Р-32, введений у дію 2000 року та проданий до ВМС Єгипту у 2016-му.

"Але тут цікавим є те, що блоки та заготовки під інші два ракетні катери цієї та подальшої серій іржавіли просто неба, бо закласти ці плавзасоби встигли, а от знайти покупців і фінансування на них — ні", — зазначили оглядачі.

Лише 2016 року, пишуть далі автори матеріалу, Міноборони РФ вирішило добудувати ці катери, внісши зміни до проєкту: замість чотирьох дизельних двигунів встановили два, а замість ракет "Москит" — дозвукові Х-35.

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Однак і тут є нюанс, оскільки з наявністю напрацювань побудова першого катера проєкту "Тарантул" зайняла у російських корабельників вісім років, а для другого він буде ще довшим. Отже, серія "москитних кораблів" із хорошими характеристиками обмежиться лише двома одиницями для Каспійської флотилії, хоча використання на Чорному морі також можливе, підсумували експерти.

Нагадаємо, 18 січня в окупованому Севастополі в Криму затонув прикордонний сторожовий корабель проєкту 205П "Тарантул". Затонуле судно було українським, поки росіяни не вкрали його 2014 року.