Lockheed XFC-130H: транспортний ракетоплан ВПС США

C-130 став одним із найпопулярніших американських транспортних літаків невипадково. Машина для посадки і зльоту могла використовувати максимально можливі короткі майданчики, і для цього було придумано оригінальне конструкторське рішення.

XFC-130H, один із найкрутіших літаків компанії Lockheed Martin, побив кілька рекордів з короткого зльоту.

Фокус переклав статтю геополітичного аналітика Брендона Дж. Вайхерта про американський транспортний літак C-130.

Американський транспортний літак C-130 — одна з найлегендарніших і найнадійніших робочих конячок ЗС США. Вперше він був задіяний під час війни у В'єтнамі, коли Сполученим Штатам потрібно було доставити велику кількість вантажів і особового складу в країну, де було мало відповідних аеропортів. Оснащений пропелером, здатний сідати і злітати з імпровізованих коротких злітно-посадкових смуг навіть під інтенсивним вогнем супротивника, C-130 став одним з найпопулярніших американських транспортних літаків.

Він був настільки популярний, що на його основі було створено ще один варіант — AC-130 Spectre Gunship. AC-130 Spectre — це, по суті, літак ближньої авіації, який міг годинами висіти над пекельним полем бою, поливаючи ціль розплавленим свинцем і бомбами. Здавалося, що Lockheed Martin, компанії, яка створила C-130 і AC-130, ніщо не завадить побудувати ще один варіант.

До 1979 року фіаско в'єтнамської війни, на щастя, завершилося. Але минуло зовсім небагато часу, перш ніж американці виявилися втягнуті в черговий зовнішньополітичний кошмар. Цього разу це була Іранська революція. Ісламська революція 1979 року в Ірані, ймовірно, є найбільшою зовнішньополітичною катастрофою США на Близькому Сході за всю епоху після Другої світової війни.

Підсумки цієї революції призвели до ослаблення США та їхнього витіснення з Близького Сходу кровожерливими джихадистами.

Контекст створення XFC-130H

Історія створення XFC-130H сягає подій операції Eagle Claw ("Орлиний кіготь"), під час якої президент Джиммі Картер намагався врятувати співробітників посольства США в Тегерані, захоплених у полон іранськими революціонерами-ісламістами, які перебували в заручниках упродовж виснажливих 444 днів. Не вдаючись у подробиці тієї незграбної, першої в історії спроби Пентагону провести спільну секретну операцію за участю підрозділів ВМС, ВПС і армійських спецпризначенців — те, що ми сьогодні вважаємо само собою зрозумілим, — зауважимо, що саме під час неї народилася ідея оснастити транспортні літаки C-130 ракетами.

Літак C-130J Super Hercules від Lockheed Martin Фото: Pinterest

Одним із ключових компонентів операції "Орлиний кіготь" було те, що всі три елементи об'єднаних сил мали зустрітися в точці збору в іранській пустелі пізно вночі. Як я описую у своїй книжці The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy ("Тіньова війна: прагнення Ірану до зверхності"), унаслідок комедії помилок один із транспортних літаків C-130 Hercules зіткнувся з одним із гелікоптерів ВМС RH-53D, які підтримували операцію на цьому пункті збору, що призвело до хаосу і передчасного завершення місії.

Щоб виправити невдачі першої американської спроби "об'єднання", військові розробили операцію Credible Support ("Надійна підтримка"). У рамках цієї операції компанія Lockheed розробила концепцію ракетного транспортника XFC-130H. Одна з головних проблем полягала в тому, що вертольотам тієї епохи не вистачало дальності польоту, щоб дістатися з кораблів ВМС США до цілей у глибині Ірану. До того ж кількість необхідних гелікоптерів значно перевищувала те, що можна було поставити на озброєння, водночас не роблячи таку секретну акцію надто масштабною і дорогою. Пентагону був потрібен один-єдиний масивний транспортний літак, який міг би фізично приземлитися якомога ближче до колишнього посольства США в Тегерані, де утримувалися заручники. Що ближче до посольства, то краще, оскільки це дало б змогу швидко розгорнути наземні війська для порятунку заручників і швидкого відходу.

Але де зможе приземлитися і злетіти великий звичайний літак?

Необхідність ракетної швидкості в секретних операціях

План операції "Орлиний кіготь" передбачав посадку кількох гелікоптерів ВМС на стадіоні "Амджадіє" поруч із посольством. Це підходить для вертольотів, але не дуже добре для великих літаків. Попри те, що літаки C-130 були розраховані на короткі майданчики для посадки і зльоту, їм все одно було потрібно більше кілометра відкритого поля. До того ж їхня вага в таких умовах була обмежена. На стадіоні, за даними Military Matters Online, "було всього 122 метри корисного простору для виконання місії, водночас літак мав бути здатний подолати [10-метрові трибуни]".

Тому Lockheed і Пентагон встановили 8 спрямованих уперед ракет від протичовнової зброї ASROC, яку ВМС використовують для захисту своїх надводних кораблів від ворожих підводних човнів, і розмістили їх на передній частині фюзеляжу. Ці вісім потужних ракет мали вибухнути в той момент, коли літак вдариться об ґрунт стадіону. Таким чином, вони нададуть потужну гальмівну дію на літак (ракети будуть спрямовані в бік, протилежний напрямку приземлення, і таким чином швидко зупинять його).

У задній частині фюзеляжу під літаком було встановлено ще вісім ракет від зенітних ракет RIM-66 Standard, спрямованих назад, щоб буквально вистрілити літаком у недружнє небо над головою, ніби космічним кораблем. Дві додаткові ракети ASROC були розміщені вертикально під хвостом, щоб задня частина літака не вдарилася об землю, коли він злетить у небо над невеликим стадіоном.

Начебто цього було недостатньо, піроманіяки з Lockheed прикріпили ще вісім ракет, цього разу протирадіолокаційних Shrike, вертикально над колесами, щоб — і це мене щоразу вражає — вони вибухали під час удару літака об землю (для амортизації літака під час жорсткої посадки). Ще чотири ракети Shrike були розміщені під крилами, щоб легше було контролювати рискання літака під час зльоту зі стадіону. Інші модифікації містили подовжені елерони, двощілинні закрилки і стабілізатори.

Загалом, ця штука все більше скидалася на монстра і все менше на C-130.

О, мало не забув: XFC-130H (їм слід було б назвати його "Пекельний вогонь") був оснащений хвостовим гаком для посадки на авіаносець, тому що, коли людиною рухає мрія, їй потрібно все або нічого.

Транспортний літак C-130E Фото: Jetphotos

Не повний провал

Неймовірно, але перші випробування, проведені восени 1980 року на базі ВПС Еглін у Флориді, були багатообіцяючими. Літак злетів, як ракета Saturn V. XFC-130H, ймовірно, найкрутіший літак, коли-небудь розроблений компанією Lockheed Martin, побив безліч рекордів зі злетів.

На жаль, те, що злітає, неминуче має впасти.

Як виявилося, посадити ракетний літак на менш ніж кілометр сумнівної злітно-посадкової смуги в бойових умовах не так просто, як здається. Літак важко впав на землю. Одне з крил цього жахливого птаха відірвалося від фюзеляжу, а сам літак перетворився на факел, що падав. За неймовірним збігом обставин ніхто з інженерів Lockheed, які перебували на борту, не постраждав. Програму було закрито і визнано провальною.

Проте ідея великого ракетного літака продовжує жити.

На зорі глобальної війни з тероризмом морська піхота США розглядала ідею придбання одного з суборбітальних космопланів Річарда Бренсона і переобладнання його на своєрідний транспорт для перевезення військ. Військово-повітряні сили говорили про можливе використання багаторазових ракет SpaceX для доставлення персоналу і вантажів у важкодоступні райони земної кулі.

Експеримент з XFC-130H не вдався. Але ідея, закладена в нього, була чудова.

