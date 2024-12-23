Lockheed XFC-130H: транспортный ракетоплан ВВС США
C-130 стал одним из самых популярных американских транспортных самолетов неслучайно. Машина для посадки и взлета могла использовать максимально возможные короткие площадки, и для этого было придумано оригинальное конструкторское решение.
XFC-130H, один из самых крутых самолетов компании Lockheed Martin, побил несколько рекордов по короткому взлету.
Фокус перевел статью геополитического аналитика Брэндона Дж. Вайхерта об американском транспортном самолете C-130.
Американский транспортный самолет C-130 – одна из самых легендарных и надежных рабочих лошадок ВС США. Впервые он был задействован во время войны во Вьетнаме, когда Соединенным Штатам потребовалось доставить большое количество грузов и личного состава в страну, где было мало подходящих аэропортов. Оснащенный пропеллером, способный садиться и взлетать с импровизированных коротких взлетно-посадочных полос даже под интенсивным огнем противника, C-130 стал одним из самых популярных американских транспортных самолетов.
Он был настолько популярен, что на его основе был создан еще один вариант – AC-130 Spectre Gunship. AC-130 Spectre – это, по сути, самолет ближней авиации, который мог часами висеть над адским полем боя, поливая цель расплавленным свинцом и бомбами. Казалось, что Lockheed Martin, компании, создавшей C-130 и AC-130, ничто не помешает построить еще один вариант.
К 1979 году фиаско вьетнамской войны, к счастью, завершилось. Но прошло совсем немного времени, прежде чем американцы оказались втянуты в очередной внешнеполитический кошмар. На этот раз это была Иранская революция. Исламская революция 1979 года в Иране, вероятно, является самой крупной внешнеполитической катастрофой США на Ближнем Востоке за всю эпоху после Второй мировой войны.
Итоги этой революции привели к ослаблению США и их вытеснению с Ближнего Востока кровожадными джихадистами.
Контекст создания XFC-130H
История создания XFC-130H восходит к событиям операции Eagle Claw ("Орлиный коготь"), в ходе которой президент Джимми Картер пытался спасти сотрудников посольства США в Тегеране, захваченных в плен иранскими революционерами-исламистами и находившихся в заложниках в течение томительных 444 дней. Не вдаваясь в подробности той неуклюжей, первой в истории попытки Пентагона провести совместную секретную операцию с участием подразделений ВМС, ВВС и армейского спецназа – то, что мы сегодня считаем само собой разумеющимся, – заметим, что именно в ходе нее родилась идея оснастить транспортные самолеты C-130 ракетами.
Одним из ключевых компонентов операции "Орлиный коготь" было то, что все три элемента объединенных сил должны были встретиться в точке сбора в иранской пустыне глубокой ночью. Как я описываю в своей книге The Shadow War: Iran’s Quest for Supremacy ("Теневая война: стремление Ирана к превосходству"), в результате комедии ошибок один из транспортных самолетов C-130 Hercules столкнулся с одним из вертолетов ВМС RH-53D, поддерживавших операцию на этом пункте сбора, что привело к хаосу и преждевременному завершению миссии.
Чтобы исправить неудачи первой американской попытки "объединения", военные разработали операцию Credible Support ("Надежная поддержка"). В рамках этой операции компания Lockheed разработала концепцию ракетного транспортника XFC-130H. Одна из главных проблем заключалась в том, что вертолетам той эпохи не хватало дальности полета, чтобы добраться с кораблей ВМС США до целей в глубине Ирана. К тому же количество необходимых вертолетов значительно превышало то, что можно было поставить на вооружение, при этом не делая такую секретную акцию слишком масштабной и дорогостоящей. Пентагону требовался один-единственный массивный транспортный самолет, который мог бы физически приземлиться как можно ближе к бывшему посольству США в Тегеране, где удерживались заложники. Чем ближе к посольству, тем лучше, так как это позволило бы быстро развернуть наземные войска для спасения заложников и быстрого отхода.
Но где сможет приземлиться и взлететь большой обычный самолет?
Необходимость ракетной скорости в секретных операциях
План операции "Орлиный коготь" предусматривал посадку нескольких вертолетов ВМС на стадионе "Амджадие" рядом с посольством. Это подходит для вертолетов, но не очень хорошо для больших самолетов. Несмотря на то что самолеты C-130 были рассчитаны на короткие площадки для посадки и взлета, им все равно требовалось более километра открытого поля. К тому же их вес в таких условиях был ограничен. На стадионе, по данным Military Matters Online, "было всего 122 метра полезного пространства для выполнения миссии, при этом самолет должен был быть способен преодолеть [10-метровые трибуны]".
Поэтому Lockheed и Пентагон установили 8 направленных вперед ракет от противолодочного оружия ASROC, которое ВМС используют для защиты своих надводных кораблей от вражеских подлодок, и разместили их на передней части фюзеляжа. Эти восемь мощных ракет должны были взорваться в тот момент, когда самолет ударится об почву стадиона. Таким образом, они окажут мощное тормозящее действие на самолет (ракеты будут направлены в сторону, противоположную направлению приземления, и таким образом быстро остановят его).
В задней части фюзеляжа под самолетом были установлены еще восемь ракет от зенитных ракет RIM-66 Standard, направленных назад, чтобы буквально выстрелить самолетом в недружелюбное небо над головой, будто космическим кораблем. Две дополнительные ракеты ASROC были размещены вертикально под хвостом, чтобы задняя часть самолета не ударилась о землю, когда он взмоет в небо над небольшим стадионом.
Как будто этого было недостаточно, пироманьяки из Lockheed прикрепили еще восемь ракет, на этот раз противорадиолокационных Shrike, вертикально над колесами, чтобы – и это меня каждый раз поражает – они взрывались при ударе самолета о землю (для амортизации самолета при жесткой посадке). Еще четыре ракеты Shrike были размещены под крыльями, чтобы легче было контролировать рысканье самолета при взлете со стадиона. Прочие модификации включали в себя удлиненные элероны, двухщелевые закрылки и стабилизаторы.
В общем, эта штука все больше походила на монстра и все меньше на C-130.
О, чуть не забыл: XFC-130H (им следовало бы назвать его "Адский огонь") был оснащен хвостовым крюком для посадки на авианосец, потому что, когда человеком движет мечта, ему нужно все или ничего.
Не полный провал
Невероятно, но первые испытания, проведенные осенью 1980 года на базе ВВС Эглин во Флориде, были многообещающими. Самолет взлетел, как ракета Saturn V. XFC-130H, вероятно, самый крутой самолет, когда-либо разработанный компанией Lockheed Martin, побил множество рекордов по взлетам.
Увы, то, что взмывает вверх, неизбежно должно упасть.
Как оказалось, посадить ракетный самолет на менее чем километр сомнительной взлетно-посадочной полосы в боевых условиях не так просто, как кажется. Самолет тяжело рухнул на землю. Одно из крыльев этой чудовищной птицы оторвалось от фюзеляжа, а сам самолет превратился в падающий факел. По невероятному стечению обстоятельств никто из находившихся на борту инженеров Lockheed не пострадал. Программа была закрыта и признана провальной.
Тем не менее, идея большого ракетного самолета продолжает жить.
На заре глобальной войны с терроризмом морская пехота США рассматривала идею приобретения одного из суборбитальных космопланов Ричарда Брэнсона и переоборудования его в своеобразный транспорт для перевозки войск. Военно-воздушные силы говорили о возможном использовании многоразовых ракет SpaceX для доставки персонала и грузов в труднодоступные районы земного шара.
Эксперимент с XFC-130H не удался. Но идея, заложенная в него, была великолепна.
Об авторе
Брэндон Дж. Вайхерт – аналитик по национальной безопасности National Interest, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, пишущий для The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" и "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Его следующая книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, выйдет 22 октября в издательстве Encounter Books. За Вайхертом можно следить в Twitter: @WeTheBrandon.