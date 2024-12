Lockheed XFC-130H: транспортный ракетоплан ВВС США

C-130 стал одним из самых популярных американских транспортных самолетов неслучайно. Машина для посадки и взлета могла использовать максимально возможные короткие площадки, и для этого было придумано оригинальное конструкторское решение.

XFC-130H, один из самых крутых самолетов компании Lockheed Martin, побил несколько рекордов по короткому взлету.

Фокус перевел статью геополитического аналитика Брэндона Дж. Вайхерта об американском транспортном самолете C-130.

Американский транспортный самолет C-130 – одна из самых легендарных и надежных рабочих лошадок ВС США. Впервые он был задействован во время войны во Вьетнаме, когда Соединенным Штатам потребовалось доставить большое количество грузов и личного состава в страну, где было мало подходящих аэропортов. Оснащенный пропеллером, способный садиться и взлетать с импровизированных коротких взлетно-посадочных полос даже под интенсивным огнем противника, C-130 стал одним из самых популярных американских транспортных самолетов.

Он был настолько популярен, что на его основе был создан еще один вариант – AC-130 Spectre Gunship. AC-130 Spectre – это, по сути, самолет ближней авиации, который мог часами висеть над адским полем боя, поливая цель расплавленным свинцом и бомбами. Казалось, что Lockheed Martin, компании, создавшей C-130 и AC-130, ничто не помешает построить еще один вариант.

К 1979 году фиаско вьетнамской войны, к счастью, завершилось. Но прошло совсем немного времени, прежде чем американцы оказались втянуты в очередной внешнеполитический кошмар. На этот раз это была Иранская революция. Исламская революция 1979 года в Иране, вероятно, является самой крупной внешнеполитической катастрофой США на Ближнем Востоке за всю эпоху после Второй мировой войны.

Итоги этой революции привели к ослаблению США и их вытеснению с Ближнего Востока кровожадными джихадистами.

Контекст создания XFC-130H

История создания XFC-130H восходит к событиям операции Eagle Claw ("Орлиный коготь"), в ходе которой президент Джимми Картер пытался спасти сотрудников посольства США в Тегеране, захваченных в плен иранскими революционерами-исламистами и находившихся в заложниках в течение томительных 444 дней. Не вдаваясь в подробности той неуклюжей, первой в истории попытки Пентагона провести совместную секретную операцию с участием подразделений ВМС, ВВС и армейского спецназа – то, что мы сегодня считаем само собой разумеющимся, – заметим, что именно в ходе нее родилась идея оснастить транспортные самолеты C-130 ракетами.

Самолет C-130J Super Hercules от Lockheed Martin Фото: Pinterest

Одним из ключевых компонентов операции "Орлиный коготь" было то, что все три элемента объединенных сил должны были встретиться в точке сбора в иранской пустыне глубокой ночью. Как я описываю в своей книге The Shadow War: Iran’s Quest for Supremacy ("Теневая война: стремление Ирана к превосходству"), в результате комедии ошибок один из транспортных самолетов C-130 Hercules столкнулся с одним из вертолетов ВМС RH-53D, поддерживавших операцию на этом пункте сбора, что привело к хаосу и преждевременному завершению миссии.

Чтобы исправить неудачи первой американской попытки "объединения", военные разработали операцию Credible Support ("Надежная поддержка"). В рамках этой операции компания Lockheed разработала концепцию ракетного транспортника XFC-130H. Одна из главных проблем заключалась в том, что вертолетам той эпохи не хватало дальности полета, чтобы добраться с кораблей ВМС США до целей в глубине Ирана. К тому же количество необходимых вертолетов значительно превышало то, что можно было поставить на вооружение, при этом не делая такую секретную акцию слишком масштабной и дорогостоящей. Пентагону требовался один-единственный массивный транспортный самолет, который мог бы физически приземлиться как можно ближе к бывшему посольству США в Тегеране, где удерживались заложники. Чем ближе к посольству, тем лучше, так как это позволило бы быстро развернуть наземные войска для спасения заложников и быстрого отхода.

Но где сможет приземлиться и взлететь большой обычный самолет?

Необходимость ракетной скорости в секретных операциях

План операции "Орлиный коготь" предусматривал посадку нескольких вертолетов ВМС на стадионе "Амджадие" рядом с посольством. Это подходит для вертолетов, но не очень хорошо для больших самолетов. Несмотря на то что самолеты C-130 были рассчитаны на короткие площадки для посадки и взлета, им все равно требовалось более километра открытого поля. К тому же их вес в таких условиях был ограничен. На стадионе, по данным Military Matters Online, "было всего 122 метра полезного пространства для выполнения миссии, при этом самолет должен был быть способен преодолеть [10-метровые трибуны]".

Поэтому Lockheed и Пентагон установили 8 направленных вперед ракет от противолодочного оружия ASROC, которое ВМС используют для защиты своих надводных кораблей от вражеских подлодок, и разместили их на передней части фюзеляжа. Эти восемь мощных ракет должны были взорваться в тот момент, когда самолет ударится об почву стадиона. Таким образом, они окажут мощное тормозящее действие на самолет (ракеты будут направлены в сторону, противоположную направлению приземления, и таким образом быстро остановят его).

В задней части фюзеляжа под самолетом были установлены еще восемь ракет от зенитных ракет RIM-66 Standard, направленных назад, чтобы буквально выстрелить самолетом в недружелюбное небо над головой, будто космическим кораблем. Две дополнительные ракеты ASROC были размещены вертикально под хвостом, чтобы задняя часть самолета не ударилась о землю, когда он взмоет в небо над небольшим стадионом.

Как будто этого было недостаточно, пироманьяки из Lockheed прикрепили еще восемь ракет, на этот раз противорадиолокационных Shrike, вертикально над колесами, чтобы – и это меня каждый раз поражает – они взрывались при ударе самолета о землю (для амортизации самолета при жесткой посадке). Еще четыре ракеты Shrike были размещены под крыльями, чтобы легче было контролировать рысканье самолета при взлете со стадиона. Прочие модификации включали в себя удлиненные элероны, двухщелевые закрылки и стабилизаторы.

В общем, эта штука все больше походила на монстра и все меньше на C-130.

О, чуть не забыл: XFC-130H (им следовало бы назвать его "Адский огонь") был оснащен хвостовым крюком для посадки на авианосец, потому что, когда человеком движет мечта, ему нужно все или ничего.

Транспортній самолет C-130E Фото: Jetphotos

Не полный провал

Невероятно, но первые испытания, проведенные осенью 1980 года на базе ВВС Эглин во Флориде, были многообещающими. Самолет взлетел, как ракета Saturn V. XFC-130H, вероятно, самый крутой самолет, когда-либо разработанный компанией Lockheed Martin, побил множество рекордов по взлетам.

Увы, то, что взмывает вверх, неизбежно должно упасть.

Как оказалось, посадить ракетный самолет на менее чем километр сомнительной взлетно-посадочной полосы в боевых условиях не так просто, как кажется. Самолет тяжело рухнул на землю. Одно из крыльев этой чудовищной птицы оторвалось от фюзеляжа, а сам самолет превратился в падающий факел. По невероятному стечению обстоятельств никто из находившихся на борту инженеров Lockheed не пострадал. Программа была закрыта и признана провальной.

Тем не менее, идея большого ракетного самолета продолжает жить.

На заре глобальной войны с терроризмом морская пехота США рассматривала идею приобретения одного из суборбитальных космопланов Ричарда Брэнсона и переоборудования его в своеобразный транспорт для перевозки войск. Военно-воздушные силы говорили о возможном использовании многоразовых ракет SpaceX для доставки персонала и грузов в труднодоступные районы земного шара.

Эксперимент с XFC-130H не удался. Но идея, заложенная в него, была великолепна.

