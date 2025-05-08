"Парадне перемир'я виявилося фарсом": у МЗС заявили, що Росія продовжує атакувати позиції ЗСУ

Попри заяви Путіна, російські війська продовжують атакувати по всій лінії фронту. З опівночі до опівдня 8 травня Росія здійснила 734 порушення режиму припинення вогню та 63 штурмові операції, 23 з яких досі тривають.

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Про це повідомив голова МЗС Андрій Сибіга у соцмережі X.

"Я щойно розмовляв з українським військовим командуванням, яке надало інформацію про ситуацію на фронті. Як і передбачалося, путінське "парадне перемир'я" виявилося фарсом", — заявив Сибіга.

За військовими даними, Росія також здійснила 734 порушення режиму припинення вогню та 63 штурмові операції, 23 з яких досі тривають; 586 обстрілів позицій українських військ, 464 з яких із застосуванням важкого озброєння; 176 ударів із застосуванням безпілотників; 10 авіаударів із застосуванням 16 керованих авіаційних бомб.

"Ми адекватно реагуємо на всі обстріли та ділимося всією інформацією про порушення Росією режиму припинення вогню зі Сполученими Штатами, ЄС та європейськими партнерами, всіма іншими державами та міжнародними організаціями. Ми не дозволимо Путіну нікого обдурити, коли він навіть не дотримується власного слова", — додав Сибіга.

Зокрема, він нагадав, що Україна все ще залишається готовою до щонайменше 30-денного повного припинення вогню та заходів з розбудови довіри, які уможливлять мирні переговори та реальний шлях до справедливого і сталого миру.

"Перемир'я" до 9 травня: деталі

Володимир Путін оголосив перемир'я до Дня перемоги 28 квітня. За його словами, з півночі із 7 на 8 травня до півночі з 10 на 11 травня російська сторона має припинити всі бойові дії, та якщо Україна порушить режим тиші, ЗС РФ "дадуть адекватну та ефективну відповідь".

Президент України Володимир Зеленський назвав пропозицію Путіна про перемир'я в Україні на 9 травня "театральною постановкою" та запропонував натомість встановити припинення вогню щонайменше на 30 днів.

Фокус на ранок 8 травня збирав інформацію про російські обстріли українських міст у перші години "перемир'я" Путіна. Зокрема, росіяни вдарили по багатоповерховому будинку в місті Костянтинівка Донецької області та обстріляли Сумщину керованими авіаційними бомбами.

Також в в ОСУВ "Хортиця" розповіли, як Росія дотримується оголошеного перемир'я. Пропри те, що активність ЗС РФ знизилась, на низці напрямків продовжились активні бої.

Українські військові на Покровському напрямку в Донецькій області отримали від командування розпорядження стріляти лише у відповідь, якщо росіяни порушать режим припинення вогню.

Великодне "перемир'я": РФ також порушувала режим тиші

19 квітня Путін оголошував "великоднє перемир'я". Він заявляв, що з 18:00 до 00:00 в ніч з 20 на 21 квітня буде зупинено всі бойові дії.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко називав "перемир'я" до Великодня російською спецоперацією для обману США та о 18:04 19 квітня зазначав, що вогонь на всіх напрямках не припинився.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 20 квітня доповів, що станом на 6 ранку ЗС РФ порушували умови тиші неодноразово на різних напрямках фронту, зокрема п’ять штурмових дій та 59 обстрілів.