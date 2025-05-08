"Парадное перемирие оказалось фарсом": в МИД заявили, что Россия продолжает атаковать позиции ВСУ

Несмотря на заявления Путина, российские войска продолжают атаковать по всей линии фронта. С полуночи до полудня 8 мая Россия осуществила 734 нарушения режима прекращения огня и 63 штурмовые операции, 23 из которых до сих пор продолжаются.

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Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига в соцсети X.

"Я только что разговаривал с украинским военным командованием, которое предоставило информацию о ситуации на фронте. Как и предполагалось, путинское "парадное перемирие" оказалось фарсом", — заявил Сибига.

По военным данным, Россия также осуществила 734 нарушения режима прекращения огня и 63 штурмовые операции, 23 из которых до сих пор продолжаются; 586 обстрелов позиций украинских войск, 464 из которых с применением тяжелого вооружения; 176 ударов с применением беспилотников; 10 авиаударов с применением 16 управляемых авиационных бомб.

"Мы адекватно реагируем на все обстрелы и делимся всей информацией о нарушении Россией режима прекращения огня с Соединенными Штатами, ЕС и европейскими партнерами, всеми другими государствами и международными организациями. Мы не позволим Путину никого обмануть, когда он даже не придерживается собственного слова", — добавил Сибига.

В частности, он напомнил, что Украина все еще остается готовой к по меньшей мере 30-дневному полному прекращению огня и мерам по развитию доверия, которые сделают возможным мирные переговоры и реальный путь к справедливому и устойчивому миру.

"Перемирие" до 9 мая: детали

Владимир Путин объявил перемирие ко Дню победы 28 апреля. По его словам, с полуночи с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая российская сторона должна прекратить все боевые действия, и если Украина нарушит режим тишины, ВС РФ "дадут адекватный и эффективный ответ".

Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение Путина о перемирии в Украине на 9 мая "театральной постановкой" и предложил взамен установить прекращение огня минимум на 30 дней.

Фокус на утро 8 мая собирал информацию о российских обстрелах украинских городов в первые часы "перемирия" Путина. В частности, россияне ударили по многоэтажному дому в городе Константиновка Донецкой области и обстреляли Сумскую область управляемыми авиационными бомбами.

Также в в ОСУВ "Хортица" рассказали, как Россия придерживается объявленного перемирия. Несмотря на то, что активность ВС РФ снизилась, на ряде направлений продолжились активные бои.

Украинские военные на Покровском направлении в Донецкой области получили от командования распоряжение стрелять только в ответ, если россияне нарушат режим прекращения огня.

Пасхальное "перемирие": РФ также нарушала режим тишины

19 апреля Путин объявлял "пасхальное перемирие". Он заявлял, что с 18:00 до 00:00 в ночь с 20 на 21 апреля будут остановлены все боевые действия.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко называл "перемирие" к Пасхе российской спецоперацией для обмана США и в 18:04 19 апреля отмечал, что огонь на всех направлениях не прекратился.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский 20 апреля доложил, что по состоянию на 6 утра ВС РФ нарушали условия тишины неоднократно на разных направлениях фронта, в частности пять штурмовых действий и 59 обстрелов.