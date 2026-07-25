Оборонна виставка у Львові: у соцмережах обурені анонсом після удару по Київщині

Наприкінці серпня у Львові має відбутися щорічна виставка оборонних технологій IRON DEMO 2026. У соцмережах закликають не афішувати проведення подібних заходів після російського удару по Бучанському району.

У Львові два дні поспіль, 28 та 29 серпня, проходитиме щорічна виставка IRON DEMO, на якій будуть присутні 2000 учасників з понад 100 компаній оборонного сектору. Про це йдеться на офіційному сайті події.

Зазначається, що в одному просторі зберуться виробники, військові, інженери, стартапи, інвестори, державні інституції, благодійні фонди та міжнародні партнери.

Анонс заходу у соцмережах Фото: соцмережi

Постер заходу Iron Demo 2026 Фото: соцмережі

Гостей найбільш очікуваної defense tech-події року, як наголошується, очікує два дні повного занурення в українську оборонну екосистему з тестуванням, панельними дискусіями та зонами для проведення переговорів з партнерами.

Анонс заходу у соцмережах Фото: соцмережi

Оборонна виставка у Львові: реакція соцмереж

У соціальних мережах тим часом констатують, що відкриті демонстрації оборонних технологій неприпустимі, адже уся країна перебуває в радіусі досягання російських ракет та БПЛА. Й будь-який подібний захід за участю військових і розробників з анонсами у соцмережах вважають прямим запрошенням для ворога.

Відео дня

Реакція на анонс у соцмережах Фото: соцмережі

Реакція у соцмережах

"Подібні заходи мають проводитися виключно в режимі суворої таємниці, без жодної публічної реклами, відкритих реєстрацій та розголошення локацій", — зазначають користувачі у соцмережах.

Ракетний удар по виставці дронів на Київщині: реакція Буданова

В умовах повномасштабної війни організатори заходів та ті, хто їх погоджує, повинні нести персональну відповідальність за людей, наголосив глава офісу президента Кирило Буданов.

За його словами, безпека повинна бути гарантована на найвищому рівні і без усіх заходів перестороги захід не мають проводити.

"Цей урок, на жаль, не перший, але він має стати нарешті останнім", — підкреслив Буданов.

Допис Кирила Буданова Фото: соцмережі

Удар по виставці дронів на Київщині

Наслідки удару по виставці дронів 24 липня Фото: ДСНС

У п'ятницю, 24 липня, російські війська завдали ракетного удару по одному з українських полігонів у Київській області, де проходила виставка озброєння.

Представники української оборонної індустрії наголошували, що інформація про місце проведення заходу заздалегідь публічно не розголошувалася.

Начальник управління комунікацій командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат уточнив, що дві балістичні ракети "Іскандер" влучили по приватному спортивному комплексу поруч з приватною забудовою.

Внаслідок удару по виставці Defense Expo понад 100 людей отримали поранення та 10 загинуло.

Серед загиблих співробітник польської оборонної компанії та керівниця центру міжнародного співробітництва та стратегічних комунікацій Управління державної охорони України Валентина Савіцька.

У своєму вечірньому зведенні президент України Володимир Зеленський підкреслив, що мішенню агресора в Бучанському районі став захід, якого "там точно не мало бути".