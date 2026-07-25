Оборонная выставка во Львове: в соцсетях возмущены анонсом после удара по Киевской области

В конце августа во Львове должна состояться ежегодная выставка оборонных технологий IRON DEMO 2026. В соцсетях призывают не афишировать проведение подобных мероприятий после российского удара по Бучанскому району.

Во Львове два дня подряд, 28 и 29 августа, пройдет ежегодная выставка IRON DEMO, в которой примут участие 2000 представителей более 100 компаний оборонного сектора. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

Отмечается, что в одном месте соберутся производители, военные, инженеры, стартапы, инвесторы, государственные учреждения, благотворительные фонды и международные партнеры.

Анонс мероприятия в социальных сетях Фото: соцсети

Постер мероприятия Iron Demo 2026 Фото: соцсети

Гостей самого ожидаемого события года в сфере оборонных технологий, как отмечается, ждут два дня полного погружения в украинскую оборонную экосистему с тестированием, панельными дискуссиями и зонами для проведения переговоров с партнерами.

Відео дня

Анонс мероприятия в социальных сетях Фото: соцсети

Оборонная выставка во Львове: реакция в соцсетях

Между тем в социальных сетях отмечают, что открытые демонстрации оборонных технологий недопустимы, ведь вся страна находится в радиусе досягаемости российских ракет и БПЛА. И любое подобное мероприятие с участием военных и разработчиков, анонсируемое в соцсетях, считают прямым приглашением для врага.

Реакция на анонс в социальных сетях Фото: соцсети

Реакция в соцсетях

"Подобные мероприятия должны проводиться исключительно в режиме строгой секретности, без какой-либо публичной рекламы, открытых регистраций и разглашения мест проведения", — отмечают пользователи в соцсетях.

Ракетный удар по выставке дронов в Киевской области: реакция Буданова

В условиях полномасштабной войны организаторы мероприятий и те, кто их согласовывает, должны нести личную ответственность за людей, подчеркнул глава офиса президента Кирилл Буданов.

По его словам, безопасность должна быть обеспечена на самом высоком уровне, и без принятия всех мер предосторожности мероприятие проводить не следует.

"Этот урок, к сожалению, не первый, но он должен наконец стать последним", — подчеркнул Буданов.

Сообщение Кирилла Буданова Фото: соцсети

Удар по выставке дронов в Киевской области

Последствия удара по выставке дронов 24 июля Фото: ГСЧС

В пятницу, 24 июля, российские войска нанесли ракетный удар по одному из украинских полигонов в Киевской области, где проходила выставка вооружения.

Представители украинской оборонной промышленности подчеркнули, что информация о месте проведения мероприятия заранее публично не разглашалась.

Начальник управления по связям с общественностью командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат уточнил, что две баллистические ракеты "Искандер" попали в частный спортивный комплекс, расположенный рядом с частной застройкой.

В результате удара по выставке Defense Expo более 100 человек получили ранения, а 10 погибли.

Среди погибших — сотрудник польской оборонной компании и руководительница центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны Украины Валентина Савицкая.

В своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что мишенью агрессора в Бучанском районе стал объект, которого "там точно не должно было быть".