Відключення Starshield для ЗСУ: що кажуть у Пентагоні після тижня блокування

Україна вже сьомий день поспіль очікує пояснення Пентагону щодо блокування військових терміналів Starshield. Через це блокування ЗСУ не можуть виконувати бойові місії.

16 листопада тимчасовий повірений України у США Денис Сеник розповів по ситуацію щодо терміналів Starshield, які перестають працювати на швидкості руху понад 161 км/год. У соцмережі X посадовець написав, що медіа США надіслали низку звернень до Пентагону, але там вже тиждень не реагують та не надають ніяких пояснень. Втім, з його слів, Пентагон заперечує обмеження роботи терміналів ЗСУ.

Сеник зауважив, що проблеми з Starshield для ЗСУ ігнорують у SpaceX та в американському оборонному відомстві: обмеження діють вже сім днів поспіль і це "задовго". Тим часом дипломат має інформацію про українських військових, які стверджують, що обмеження справді діють та заважають протистояти ЗС РФ.

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"Пентагон заявив, ніби жодних обмежень не запроваджено. Я хочу бути однозначним: це суперечить тому, що відбувається на місцях. Я можу підтвердити, що обмеження швидкості дійсно діють. Ці обмеження мають реальні операційні наслідки для України і вимагають негайних роз’яснень та вирішення. Сім днів без відповідей — це на сім днів забагато", — написав Сеник.

Відключення Starlink — Пентагон про блокування Starshield Фото: Скриншот

Напередодні, 15 листопада, у мережі з'явився допис журналіста Ніку Шифріну, який навів короткий коментар Сеника щодо відповіді SpaceX. Зі слів дипломата, SpaceX пояснила Україні, що може іти мова про технічну проблему з терміналами Starshield.

Відключення Starlink — SpaceX про блокування Starshield Фото: Скриншот

На офіційних інтернет-ресурсах Пентагону, SpaceX та власника цієї компанії Ілона Маска не з'являлось офіційних відповідей щодо відключення Starshield для ЗСУ.

Відключення Starlink — деталі блокування з 12 листопада

Зазначимо, увечері 12 листопада президента України Володимир Зеленський повідомив про нові обмеження Starshield для ЗСУ, про які доповіли глава Міноборони Євгеній Хмара та головком Михайло Драпатий. Після цього радник президента Сергій Бескрестнов підтвердив проблему та уточнив, що може іти мова про "військовий тарифний план". Не вказано, чи є у цьому плані офіційні обмеження на роботу при швидкості руху понад 161 км/год, адже дрони з цими терміналами використовуються для перехоплення креативних дронів РФ зі звиклістю понад 400 км/год.

Тим часом західні медіа розповіли про нові обмеження Starshield та припустили, що можлива причина блокування — тиск на Україну, щоб вона стала поступливіша на мирних переговорів з РФ та США. При цьому згадали попередній випадок обмежень, який стався 9 жовтня. Саме тоді президент США Дональд Трамп уклав так звану "дизельну угоду" з РФ та хотів зупинки ударів по російських НПЗ, на які Україна не погоджувалась. Українські військові пояснили, що термінали Starshield використовуються не для ударів по НПЗ, а для перехоплення дронів РФ, які летять по цивільній інфраструктурі, та для мідлстарайків на лінії фронту задля зменшення наступального потенціалу російської армії.

Нагадуємо, медіа розповіли про альтернативу Starshield, яку почали використовувати у ЗСУ, щоб не залежати від примх Пентагону та Ілона Маска. Водночас глава МЗС Польщі Радослав Сікорський розповів, які рішення приймав Маск під час наступальних дій України у попередні роки війни.