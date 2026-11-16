Отключение Starshield для ВСУ: что говорят в Пентагоне после недели блокировки

Украина уже седьмой день подряд ожидает объяснений от Пентагона по поводу блокировки военных терминалов Starshield. Из-за этой блокировки ВСУ не могут выполнять боевые задачи.

16 ноября временный поверенный Украины в США Денис Сеник рассказал о ситуации с терминалами Starshield, которые перестают работать при скорости движения свыше 161 км/ч. В социальной сети X чиновник написал, что американские СМИ направили ряд обращений в Пентагон, но там уже неделю не реагируют и не дают никаких объяснений. Впрочем, по его словам, Пентагон отрицает ограничение работы терминалов ВСУ.

Сеник отметил, что в SpaceX и в американском министерстве обороны игнорируют проблемы с Starshield для ВСУ: ограничения действуют уже семь дней подряд, и это "слишком долго". Между тем у дипломата есть информация об украинских военных, которые утверждают, что ограничения действительно действуют и мешают противостоять ВС РФ.

Видео дня

"Пентагон заявил, будто никаких ограничений не введено. Я хочу выразиться однозначно: это противоречит тому, что происходит на местах. Я могу подтвердить, что ограничения скорости действительно действуют. Эти ограничения имеют реальные оперативные последствия для Украины и требуют немедленных разъяснений и решения. Семь дней без ответов — это на семь дней слишком много", — написал Сеник.

Отключение Starlink — Пентагон о блокировке Starshield Фото: Скриншот

Накануне, 15 ноября, в сети появился пост журналиста Нику Шифрина, в котором он привёл краткий комментарий Сеника относительно ответа SpaceX. По словам дипломата, SpaceX пояснила Украине, что речь может идти о технической проблеме с терминалами Starshield.

Отключение Starlink — SpaceX о блокировке Starshield Фото: Скриншот

На официальных интернет-ресурсах Пентагона, SpaceX и владельца этой компании Илона Маска не появлялось официальных ответов относительно отключения Starshield для ВСУ.

Отключение Starlink — подробности о приостановке работы с 12 ноября

Отметим, что вечером 12 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новых ограничениях Starshield для ВСУ, о которых доложили глава Минобороны Евгений Хмара и главком Михаил Драпатый. После этого советник президента Сергей Бескрестнов подтвердил наличие проблемы и уточнил, что речь может идти о "военном тарифном плане". Не указано, есть ли в этом плане официальные ограничения на работу при скорости движения свыше 161 км/ч, ведь дроны с этими терминалами используются для перехвата реактивных дронов РФ со скоростью свыше 400 км/ч.

Между тем западные СМИ сообщили о новых ограничениях в отношении Starshield и высказали предположение, что возможной причиной блокировки является давление на Украину с целью заставить её проявить большую уступчивость на мирных переговорах с РФ и США. При этом напомнили о предыдущем случае ограничений, произошедшем 9 октября. Именно тогда президент США Дональд Трамп заключил так называемое "дизельное соглашение" с РФ и хотел прекращения ударов по российским НПЗ, на что Украина не соглашалась. Украинские военные пояснили, что терминалы Starshield используются не для ударов по НПЗ, а для перехвата дронов РФ, летящих по гражданской инфраструктуре, и для мидлстрайк на линии фронта для снижения наступательного потенциала российской армии.

Напоминаем, что СМИ рассказали об альтернативе Starshield, которую начали использовать в ВСУ, чтобы не зависеть от прихотей Пентагона и Илона Маска. В то же время глава МИД Польши Радослав Сикорский рассказал, какие решения принимал Маск во время наступательных действий Украины в предыдущие годы войны.