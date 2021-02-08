Британська військовослужбовиця знімала порнофільми на надсекретній базі підводних човнів

У королівському військово-морському флоті ведуть розслідування і вважають, що лейтенантку Клер Дженкінс можуть шантажувати іноземні агенти.

Королівський флот Великобританії виявився замішаний в пікантному скандалі. Лейтенантка Клер Дженкінс, 29 років, знімала порноролики зі своїм бойфрендом, також військовим, на надсекретній базі підводних човнів і розміщувала їх на сайтах для дорослих. Про це пише Daily Mail.

Йдеться про Військово-морську базу Клайд (HMNB Clyde), відому також як HMS Neptune у Глазго, саме там базуються Британські сили ядерного стримування, представлені програмою "Трайдент".

[ + – ] Військово-морська база Клайд

Відео лейтенантка розміщувала під псевдонімом Келлі Тейлор, і в невеликій анкеті на сайті повідомляла, що "працює з 9:00 до 17:00" і їй подобається бути "неслухняною і яскравою". Також вона зазначала, що "її неслухняна сторона може доставити їй неприємності, проте це й збуджує".

[ + – ] Лейтенантка Клер Дженкінс та її альтер-его

[ + – ] Бойфренд лейтенантки Клер Дженкінс, який також брав участь у зйомках порнороликів

Тепер у ВМС розпочато розслідування, виявилося, що навіть керівництво лейтенантки Дженкінс не знало про те, що надсекретна база використовується як фон для порнороликів. Там не заперечують, що Клер та її бойфренд шантажували іноземні агенти. Джерело в ВМС вже повідомило пресі, що "командири не можуть в це повірити. Адже могло бути завдано непоправної шкоди безпеці".

[ + – ] Підводний човен HMS Artful

Лейтенантка Клер Дженкінс командувала командою моряків на атомному підводному човні HMS Artful і відповідала за оснащення судна звукоізоляційним покриттям, що дозволяє залишатися непоміченим під час розвідки. Крім цього вона відповідала за запуск крилатих ракет "Томагавк" і відправку спецназу. Перед тим як отримати свою посаду вона пройшла кілька етапів перевірки й щодо свого особистого життя.