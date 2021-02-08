Британська військовослужбовиця знімала порнофільми на надсекретній базі підводних човнів
У королівському військово-морському флоті ведуть розслідування і вважають, що лейтенантку Клер Дженкінс можуть шантажувати іноземні агенти.
Королівський флот Великобританії виявився замішаний в пікантному скандалі. Лейтенантка Клер Дженкінс, 29 років, знімала порноролики зі своїм бойфрендом, також військовим, на надсекретній базі підводних човнів і розміщувала їх на сайтах для дорослих. Про це пише Daily Mail.
Йдеться про Військово-морську базу Клайд (HMNB Clyde), відому також як HMS Neptune у Глазго, саме там базуються Британські сили ядерного стримування, представлені програмою "Трайдент".
Відео лейтенантка розміщувала під псевдонімом Келлі Тейлор, і в невеликій анкеті на сайті повідомляла, що "працює з 9:00 до 17:00" і їй подобається бути "неслухняною і яскравою". Також вона зазначала, що "її неслухняна сторона може доставити їй неприємності, проте це й збуджує".
Тепер у ВМС розпочато розслідування, виявилося, що навіть керівництво лейтенантки Дженкінс не знало про те, що надсекретна база використовується як фон для порнороликів. Там не заперечують, що Клер та її бойфренд шантажували іноземні агенти. Джерело в ВМС вже повідомило пресі, що "командири не можуть в це повірити. Адже могло бути завдано непоправної шкоди безпеці".
Лейтенантка Клер Дженкінс командувала командою моряків на атомному підводному човні HMS Artful і відповідала за оснащення судна звукоізоляційним покриттям, що дозволяє залишатися непоміченим під час розвідки. Крім цього вона відповідала за запуск крилатих ракет "Томагавк" і відправку спецназу. Перед тим як отримати свою посаду вона пройшла кілька етапів перевірки й щодо свого особистого життя.