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Британская военнослужащая снимала порнофильмы на сверхсекретной базе подводных лодок

1990
вмс великобритании, порно, скандал
Фото: Соцсети | Подлодка HMS Artful и лейтенант ВМС, которая снимала на ней порно

В королевском военно-морском флоте ведут расследование и считают, что лейтенанта Клэр Дженкинс могут шантажировать иностранные агенты

Королевский флот Великобритании оказался замешан в пикантном скандале. Лейтенант Клэр Дженкинс, 29 лет, снимала порноролики со своим бойфрендом, также военным, на сверхсекретной базе подводных лодок и размещала их на сайтах для взрослых. Об этом пишет Daily Mail.

Речь идет о Военно-морской базе Клайд (HMNB Clyde), известной также как HMS Neptune у Глазго, именно там базируются Британские силы ядерного сдерживания, представленные программой "Трайдент".

Военно-морская база Клайд
Военно-морская база Клайд

Видео лейтенант размещала под псевдонимом Келли Тэйлор, и в небольшой анкете на сайте сообщала, что "работает с 9.00 до 17.00" и ей нравится быть "непослушной и яркой". Также она отмечала, что "ее непослушная сторона может доставить ей неприятности, однако это и возбуждает".

Лейтенант Клэр Дженкинс
Лейтенант Клэр Дженкинс и ее альтер-эго
вмс великобритании
Бойфренд лейтенанта Клэр Дженкинс, который также принимал участие в съемках порнороликов

Теперь в ВМС начато расследование, оказалось, что даже руководство лейтенанта Дженкинс не знало о том, что сверхсекретная база используется в качестве фона для порнороликов. Там не исключают возможность, что Клэр и ее бойфренд шантажировали иностранные агенты. Источник в ВМС уже сообщил прессе, что "командиры не могут в это поверить. Ведь мог быть нанесен непоправимый ущерб безопасности".

Подлодка HMS Artful
Подлодка HMS Artful

Лейтенант Клэр Дженкинс командовала командой моряков на атомной подлодке HMS Artful и отвечала за оснащение судна звукоизолирующим покрытием, позволяющим оставаться незамеченным во время разведки. Кроме этого она отвечала за запуск крылатые ракеты "Томагавк" и отправку спецназа. Перед тем как получить свою должность она прошла несколько этапов проверки и касаемо своей личной жизни. 