Без голок і холодильників. Покращені вакцини від коронавірусу вже на підході, — ВООЗ

До кінця року можуть бути завершені клінічні дослідження і проведена нормативна перевірка від шести до восьми нових вакцин.

Нові вакцини проти коронавірусу, зокрема ті, для яких не потрібні голки і які можна зберігати за кімнатної температури, можуть бути готові для використання наприкінці цього або наступного року. Про це сказала в інтерв'ю Bloomberg головна наукова співробітниця Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Сумія Свамінатан.

До кінця року можуть бути завершені клінічні дослідження і проведена нормативна перевірка від шести до восьми нових вакцин. Вони додадуться до 10 вже схвалених.

Світові потрібно більше вакцинацій, особливо тому, що безперервне поширення вірусу породжує його нові небезпечні варіанти. За даними Bloomberg, поки тільки 122 країни почали прищеплювати своїх громадян від коронавірусу.

"Ми в захваті від наявних у нас вакцин, — сказала Свамінатан. — Але ми можемо й далі поліпшуватися. Я думаю, що ближче до 2022 року ми побачимо появу поліпшених вакцин".

Зараз в експериментальних вакцинах використовуються альтернативні технології та системи доставки. Зокрема, вакцини можуть бути однодозові, вводитися перорально, за допомогою назального спрею і через шкіру з використанням пластиру.

Більше 80 вакцин-кандидатів зараз вивчаються на людях, хоча деякі з них ще перебувають на ранніх стадіях тестування і можуть виявитися невдалими. Виробники вже зареєстрованих вакцин почали тестування оновлених версій, призначених для запобігання нових варіантів коронавірусу, що з'явилися в останні місяці.

Розгортання безпечних та ефективних вакцин також порушує питання про те, як ефективно й етично проводити клінічні випробування експериментальних вакцин. За словами Свамінатан, плацебо буде замінене вакциною "золотого стандарту" з так званою еталонною ефективністю, оскільки використання плацебо в цьому випадку є неетичним.

Тим часом, один із підходів, що вивчаються ВООЗ зараз, є одночасне порівняння трьох або чотирьох вакцин-кандидатів із плацебо. Аналогічний дизайн дослідження використовувався для перевірки ефективності лікарської терапії COVID-19. Це може означати, що в учасників випробування буде 80% шанс отримати експериментальну вакцину й тільки 20% — плацебо.

"Зараз ми ведемо переговори з декількома компаніями, у яких вакцини знаходяться в розробці, щоб подивитися, чи зможемо ми запустити щось подібне на глобальній випробувальній платформі", — сказала Свамінатан. Вона сподівається, що таке дослідження може початися в першій половині 2021 року.

Нагадаємо, міністр культури Олександр Ткаченко припускає, що чутки про відмову від використання вакцини AstraZeneca можуть бути частиною масової інформаційної атаки з боку Росії.

Данія, Норвегія, Естонія, Італія, Ісландія, Австрія, Латвія, Литва та Люксембург частково або повністю припинили використання вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Пізніше до них приєдналися Болгарія, Румунія і Таїланд. Причина — надійшли повідомлення про те, що вакцинація нібито викликає побічні ефекти у вигляді утворення тромбів і важких порушень згортання крові.

Крім цього, минулого тижня влада Південної Кореї почала розслідувати смерть двох людей, які померли протягом кількох днів після імунізації вакциною від AstraZeneca.

Раніше Німеччина, Італія і Франція тимчасово відмовилися від AstraZeneca через повідомлення про побічні ефекти.

До цього аналогічні рішення ухвалювалися в Нідерландах, Ірландії, Данії, Норвегії, Ісландії.

Зокрема, Нідерланди вирішили припинити використовувати AstraZeneca на два тижні. Рішення було пов'язане з отриманням повідомлень про серйозні, рідкісні ознаки утворення тромбозів і зниження кількості тромбоцитів у дорослих віком до 50 років. У Нідерландах, однак, наразі не відомо про подібні випадки.

Аналогічним чином вчинила Ірландія — у країні вирішили відмовитися від застосування препарату в цілях обережності. Дорадчий орган країни з вакцій рекомендував "тимчасово відкласти" введення цієї вакцини, хоча жодних доказів того, що саме вона викликала утворення тромбів, немає.

Раніше Фокус розбирався в тому, що не так із препаратом AstraZeneca і чому від нього відмовляються країни.