Без игл и холодильников. Улучшенные вакцины от коронавируса уже на подходе, — ВОЗ

К концу года могут быть завершены клинические исследования и проведена нормативная проверка от шести до восьми новых вакцин.

Новые вакцины против коронавируса, в том числе те, для которых не нужны иглы и которые можно хранить при комнатной температуре, могут быть готовы к использованию в конце этого или в следующем году. Об этом сказала в интервью Bloomberg главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.

К концу года могут быть завершены клинические исследования и проведена нормативная проверка от шести до восьми новых вакцин. Они добавятся к 10 уже одобренным.

Миру нужно больше вакцинаций, особенно потому, что непрерывное распространение вируса порождает его новые опасные варианты. По данным Bloomberg, пока только 122 страны начали прививать своих граждан от коронавируса.

"Мы в восторге от имеющихся у нас вакцин, – сказала Сваминатан. – Но мы можем и дальше улучшаться. Я думаю, что ближе к 2022 году мы увидим появление улучшенных вакцин".

Сейчас в экспериментальных вакцинах используются альтернативные технологии и системы доставки. В частности, вакцины могут быть однодозовыми, вводиться перорально, с помощью назального спрея и через кожу с использованием пластыря.

Более 80 вакцин-кандидатов сейчас изучаются на людях, хотя некоторые из них еще находятся на ранних стадиях тестирования и могут оказаться неудачными. Производители уже зарегистрированных вакцин начали тестирование обновленных версий, предназначенных для предотвращения новых вариантов коронавируса, появившихся в последние месяцы.

Развертывание безопасных и эффективных вакцин также поднимает вопросы о том, как эффективно и этично проводить клинические испытания экспериментальных вакцин. По словам Сваминатан, плацебо будет заменено вакциной "золотого стандарта" с так называемой эталонной эффективностью, так как использование плацебо в данном случае является неэтичным.

Между тем, один из подходов, изучаемых ВОЗ в настоящее время, является одновременное сравнение трех или четырех вакцин-кандидатов с плацебо. Аналогичный дизайн исследования использовался для проверки эффективности лекарственной терапии COVID-19. Это может означать, что у участников испытания будет 80% шанс получить экспериментальную вакцину и только 20% – плацебо.

"Сейчас мы ведем переговоры с несколькими компаниями, у которых вакцины находятся в разработке, чтобы посмотреть, сможем ли мы запустить что-то подобное на глобальной испытательной платформе", – сказала Сваминатан. Она надеется, что такое исследование может начаться в первой половине 2021 года.

Напомним, министр культуры Александр Ткаченко предполагает, что слухи об отказе от использования вакцины AstraZeneca могут быть частью массовой информационной атаки со стороны России.

Дания, Норвегия, Эстония, Италия, Исландия, Австрия, Латвия, Литва и Люксембург частично или полностью приостановили использование вакцины от коронавируса AstraZeneca. Позже к ним присоединились Болгария, Румыния и Таиланд. Причина — поступившие сообщения о том, что вакцинация якобы вызывает побочные эффекты в виде образования тромбов и тяжелых нарушений свертываемости крови.

Помимо этого, на прошлой неделе власти Южной Кореи начали расследовать смерть двух человек, которые скончались в течение нескольких дней после иммунизации вакциной от AstraZeneca.

Ранее Германия, Италия и Франция временно отказались от AstraZeneca из-за сообщений о побочных эффектах.

До этого аналогичные решения принимались в Нидерландах, Ирландии, Дании, Норвегии, Исландии.

В частности, Нидерланды решили прекратить использовать AstraZeneca на две недели. Решение было связано с получением сообщений о серьезных, редких признаках образования тромбозов и снижения количества тромбоцитов у взрослых в возрасте до 50 лет. В Нидерландах, однако, в настоящее время не известно о подобных случаях.

Аналогичным образом поступила Ирландия – в стране решили отказаться от применения препарата в целях предосторожности. Консультативный орган страны по вакцинам рекомендовал "временно отложить" введение этой вакцины, хотя никаких доказательств того, что именно она вызывала образование тромбов, нет.

Ранее Фокус разбирался в том, что не так с препаратом AstraZeneca и почему от него отказываются страны.