Колекція малюнків Мухаммеда Алі пішла з молотка за $1 млн

На нью-йоркському аукціоні Bonhams продали 26 робіт, автором яких був легендарний боксер.

Найпотаємнішим лотом у цій рідкісній колекції малюнків і начерків боксера була картина "Жаль, як бджола". Її продали за $425 тис., що більш ніж у 10 разів вище за передпродажну оцінку, повідомляє BBC.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Алі називають одним із найбільших спортсменів і громадських активістів, до того ж він писав вірші. Але ось його здатності до живопису були відомі не настільки широкому загалу.

Представники аукціонного будинку Bonhams кажуть, що Алі все життя малював, інтерес до живопису прищепив йому батько, професійний художник.

"Мухаммед Алі був культовою особистістю, він представляв ціле покоління. Його художні роботи відображають близькі йому теми: бокс, цивільні права, релігію, мир у всьому світі та гуманність", — говорить Гелен Голл, директорка відділу популярної культури Bonhams.

Усі ці роботи зібрав і представив на аукціоні Родні Гілтон Браун, колекціонер і друг Алі. За його словами, Алі намалював свої перші три картини після бою в Бостоні в 1977 році.

Загальна сума виручених на аукціоні грошей — $945 524, що втричі вище початкових оцінок. Картину "Жаль, як бджола" Алі намалював під час зйомок фільму "Дорога свободи" в 1978 році в штаті Міссісіпі. Це єдина картина з віршем учасника. Там зображені такі слова:

"Ref! He did float like a butterfly and sting like a bee !

Yes, if you were smart you run like me! "

Алі називав свій боксерський стиль пурханням метелика, який жалить, як бджола.

Як повідомляє агентство "Рейтер", картину 1979 року, виконану в червоно-біло-синіх тонах і зі словами "I Love You America," продали за $150 тис. А за ескіз фломастером 1967 року, що порівнює іслам і християнство, колекціонери заплатили $24 тис.

Алі помер у 2016 році у віці 74 років, через кілька десятиліть після того, як у нього почала даватися взнаки хвороба Паркінсона.

Раніше Фокус повідомляв про те, що промоутер українського боксера Олександра Усика порівняв його за антропометричними даними з Алі: в Усика така ж вага та розмах рук.