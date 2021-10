Коллекция рисунков Мухаммеда Али ушла с молотка за $1 млн

На нью-йоркском аукционе Bonhams продали 26 работ, автором которых был легендарный боксер.

Самым заветным лотом в этой редкой коллекции рисунков и набросков боксера была картина "Жаль как пчела". Ее продали за $425 тыс., что более чем в 10 раз выше предпродажной оценки, сообщает BBC.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Али называют одним из величайших спортсменов и гражданских активистов, к тому же он писал стихи. Но вот его способности к живописи были известны не столь широкой общественности.

Представители аукционного дома Bonhams говорят, что Али всю жизнь рисовал, интерес к живописи привил ему отец, профессиональный художник.

"Мухаммед Али был культовой личностью, он представлял целое поколение. Его художественные работы отражают близкие ему темы: бокс, гражданские права, религию, мир во всем мире и гуманность", — говорит Хелен Холл, директор отдела популярной культуры Bonhams.

Все эти работы собрал и представил на аукционе Родни Хилтон Браун, коллекционер и друг Али. По его словам, Али нарисовал свои первые три картины после боя в Бостоне в 1977 году.

Общая сумма вырученных на аукционе денег — $945 524, что втрое выше первоначальных оценок. Картину "Жаль как пчела" Али нарисовал во время съемок фильма "Дорога свободы" в 1978 году в штате Миссисипи. Это единственная картина со стихотворением автора. Там изображены такие слова:

"Ref! he did float like a butterfly and sting like a bee!

Yes, if you were smart you run like me!"

Али называл свой боксерский стиль порханием бабочки, жалящей как пчела.

Как сообщает агентство "Рейтер", картину 1979 года, выполненную в красно-бело-синих тонах и со словами "I Love You America," продали за $150 тыс. А за эскиз фломастером 1967 года, который сравнивает ислам и христианство, коллекционеры заплатили $24 тыс.

Али умер в 2016 году в возрасте 74 лет, спустя несколько десятилетий после того, как у него начала проявляться болезнь Паркинсона.

Ранее Фокус сообщал о том, что промоутер украинского боксера Александра Усика сравнил его по антропометрическим данным с Али: у Усика такой же вес и размах рук.