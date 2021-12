У США виставлять на аукціон найдорожчий маєток країни: за що просять $250 млн (відео)

Забудовник Ніл Ніамі купив цю нерухомість у 2012 році і планував перетворити її на найдорожчий будинок у світі, проте загруз у боргах і тепер готовий продати її за половину бажаної вартості.

Ультра-сучасний маєток Bel Air площею 105 000 кв. футів (майже 10 га), що отримав назву The One, що розташований за адресою 944 Airole Way і є найдорожчим не тільки в Лос-Анджелесі, а й у США, може бути виставлений на аукціоні в січні за $250 млн, що становить лише половину його реальної вартості, повідомляє Los Angeles Times.

Забудовники заявляють, що планують найняти двох продавців, котрі спеціалізуються на продажу подібної нерухомості.

"Ми все ще визначаємося з ціною, але очікуємо, що вона складе близько $250 млн. Наша мета – провести продуманий процес продажу, щоб отримати максимальну вигоду від невеликої групи людей у ​​світі, які можуть купити таку власність", – заявив менеджер компанії-забудовника Crestlloyd Лоуренс Перкінс.

Спочатку Bel Air мав стати найдорожчим будинком, проданим не лише в Америці, а й у світі, оскільки його вартість озвучувалася близько півмільярда доларів. Але ці плани розсипалися після того, як забудовник Ніл Ніамі, власник компанії Crestlloyd, подав заяву про банкрутство і зупинив продаж у жовтні через суперечку між ним та кредитором Hankey Capital, що належить мільярдеру Дону Хенкі.

Ніамі, відомий як "король мега-маєтків Лос-Анджелеса", подав заяву до суду щодо захисту від банкрутства після того, як оголосив дефолт через борг перед Hankey Capital у розмірі $106 млн.

Девелопер купив The One у 2012 році, збираючись побудувати "найграндіозніший будинок у США". У 2017 році роботи було зупинено через низку фінансових та будівельних проблем, у тому числі скасованих планів щодо встановлення резервуару з медузами. Зрештою Ніамі не зміг ні закінчити будівництво, ні знайти на нього покупця, незважаючи на те, що будинок у продажу – з січня цього року.

Щодо самого маєтку, то спочатку планувалося, що в ньому буде не менше 20 спалень, однак у результаті їх зробили лише дев'ять. Маєток включає боулінг з чотирма доріжками, приватний кінотеатр розміром з мультиплекс, нічний клуб, цукеркові та сигарні кімнати, кілька басейнів, джакузі, салон краси, величезну бібліотеку, тренажерний зал та підземний гараж на два поверхи автомобілів. На території будинку та маєтку в цілому є низка творів мистецтва, наприклад, скульптура Сімони Сенедез із кольорового скла.

Маєток розташований з видом на вершину пагорба на басейн Лос-Анджелеса та Тихий океан.

У недавніх планах Ніамі було влаштувати в маєтку розважальний центр, здавати його в оренду для зйомок шоу та фільмів, щоб отримувати прибуток, проте нічого з цього не реалізовано, оскільки кредитор відмовився давати добро на такі ініціативи.

За даними Los Angeles Times, ремонт та оздоблення недобудованого будинку може коштувати $10 млн і зайняти близько року.

Експерти ринку нерухомості вважають, що ціна $250 млн "дещо висока" для цього маєтку, і максимум, що за неї можна виручити, – $164 млн.

Нагадаємо, в 2010 році в США вже виставляли на продаж на той момент найдорожчий маєток у світі, проте навіть його ціна була суттєво нижчою, ніж та, яку просять за The One.

У 2012 році росіянин, екс-глава Банку Москви Андрій Бородін придбав у Великій Британії 300-річний маєток вартістю $217 млн.