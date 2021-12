В США выставят на аукцион самое дорогое поместье страны: за что просят $250 млн (видео)

Застройщик Нил Ниами купил эту недвижимость в 2012 году и планировал превратить ее в самый дорогой дом в мире, однако погряз в долгах и теперь готов продать ее за половину желаемой стоимости.

Ультра-современное поместье Bel Air площадью 105 000 кв. футов (почти 10 га), получившее название The One, которое находится по адресу 944 Airole Way и является самым дорогим не только в Лос-Анджелесе, но и в США, может быть выставлено на аукционе в январе за $250 млн, что составляет всего половину его реальной стоимости, сообщает Los Angeles Times.

Застройщики заявляют, что планируют нанять двух продавцов, специализирующихся на продаже подобной недвижимости.

"Мы все еще определяемся с ценой, но ожидаем, что она составит около $250 млн. Наша цель – провести продуманный процесс продажи, чтобы получить максимальную выгоду от небольшой группы людей в мире, которые могут купить такую ​​собственность", – заявил менеджер компании-застройщика Crestlloyd Лоуренс Перкинс.

Изначально Bel Air должен был стать самым дорогим домом, проданным не только в Америке, но и в мире, поскольку его стоимость озвучивалась в районе полумиллиарда долларов. Но эти планы рухнули после того, как застройщик Нил Ниами, владелец компании Crestlloyd, подал заявление о банкротстве и остановил продажу в октябре из-за спора между ним и кредитором Hankey Capital, которая принадлежит миллиардеру Дону Хэнки.

Ниами, известный как "король мега-особняков Лос-Анджелеса", подал заявление в суд о защите от банкротства после того, как объявил дефолт из-за долга перед Hankey Capital в размере $106 млн.

Девелопер купил The One в 2012 году, собираясь построить "самый грандиозный дом в США". В 2017 году работы были остановлены из-за ряда финансовых и строительных проблем, в том числе отмененных планов по установке резервуара с медузами. В результате Ниами не смог ни закончить строительство, ни найти на него покупателя, несмотря на то, что дом в продаже – с января этого года.

Что касается самого особняка, то изначально планировалось, что в нем будет не менее 20 спален, однако в итоге их сделали только девять. Поместье включает в себя боулинг с четырьмя дорожками, частный кинотеатр размером с мультиплекс, ночной клуб, конфетные и сигарные комнаты, несколько бассейнов, джакузи, салон красоты, огромную библиотеку, тренажерный зал и подземный гараж на два этажа автомобилей. На территории дома и поместья в целом есть ряд произведений искусства, например, скульптура Симоны Сенедез из цветного стекла.

Особняк расположен с видом на вершину холма на бассейн Лос-Анджелеса и Тихий океан.

В недавних планах Ниами было устроить в особняке развлекательный центр, сдавать его в аренду для съемок шоу и фильмов, чтобы получать прибыль, однако ничего из этого не реализовано, поскольку кредитор отказался давать добро на подобные инициативы.

По данным Los Angeles Times, ремонт и отделка недостроенного дома может стоить $10 млн долларов и занять около года.

Эксперты рынка недвижимости считают, что цена в $250 млн "несколько высока" для этого поместья, и максимум, что за нее можно выручить, – $164 млн.

Напомним, в 2010 году в США уже выставляли на продажу на тот момент самый дорогой особняк в мире, однако даже его цена была существенно ниже, чем та, которую просят за The One.

В 2012 году россиянин, экс-глава Банка Москвы Андрей Бородин приобрел в Великобритании 300-летний особняк стоимостью $217 млн.