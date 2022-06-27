Прозорий натяк: у Москві машину литовського консула обмалювали літерами Z (фото)

Цей випадок вандалізму співзвучний з офіційною позицією російського керівництва, яке постійно загрожує Литві.

Литовський консул у Москві Угніус Лабутіс повідомив, що його машину обмалювали латинськими літерами Z, які стали символами російської агресії проти України.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Ось що буває, коли заходиш на парковку, яка охороняється, і бачиш свою машину", — так прокоментував дипломат інцидент, опублікувавши кілька фото.

З чого почалося нове погіршення відносин Росії із Литвою

І раніше не безхмарні відносини Росії та Литви різко погіршилися після російського вторгнення в Україну.

У травні Сейм Литви проголосував за резолюцію про визнання Росії державою-терористом, звинувативши Кремль у прагненні знищити українську націю.

На початку червня депутат-єдинорос Євген Федоров вніс на розгляд Держдумою законопроєкт про скасування визнання РФ незалежності Литви. Федоров вважає, що Литовська республіка вийшла зі складу СРСР із порушенням закону, не провівши референдум із питання незалежності.

У відповідь депутат Литовського Сейму Матас Малдейкіс з іронією заявив, що в цьому випадку Литва може відкликати Полянівський договір 1634, вимагаючи від Путіна повернути всі окуповані території Великому князівству, зокрема Смоленськ, який раніше належав Литві.

Глава МЗС Ґабріелюс Ландсберґіс відреагував на ініціативу єдинороса серйозніше, але не менш жорстко. Міністр заявив, що "тільки держава, керована звірами, могла розпочати війну, подібну до тієї, яку розпочала Росія". Тому його не дивує, що й у політиці росіяни поводяться відповідно.

"Блокада Калінінграда"

17 червня губернатор Калінінградської області Антон Аліханов повідомив, що Литва закриває залізничний транзит у регіон товарів, які потрапили під санкції Євросоюзу. Російські пропагандисти відразу назвали ці заходи "блокадою Калінінграда", а російські політики почали погрожувати Литві.

Голова комісії Ради федерації з питань захисту державного суверенітету РФ Андрій Клімов погрожує, що Росія перестане визнавати членство Литви в Євросоюзі, якщо не відновиться транзит товарів через Калінінградську область.

26 червня ЗМІ повідомили, що президент РФ Володимир Путін провів нараду, присвячену загостренню відносин із Литвою. На цій зустрічі нібито обговорювалося питання щодо можливості початку воєнних дій Москви проти Вільнюса. Журналісти припускають, що російське керівництво поки що вирішило не вдаватися до крайніх заходів, вважаючи, що США та Євросоюз "переконають Литву відмовитися від блокади".

Буквально напередодні цієї наради президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що литовці не підуть на поступки Кремлю і продовжать дотримуватись санкційного режиму з обмеженнями на транзит у Калінінградську область.

При цьому депутат Малдейкіс запевнив, що істерія, яка нагнітається Росією, не має нічого спільного з реальністю, ніякої "блокади" насправді не існує. За його словами, сухопутний транзит між Калінінградською областю та іншими суб'єктами РФ не перекривали, а через кордон не пропустили лише приблизно 1% товарів, які підпадають під європейські санкції.