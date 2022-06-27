Прозрачный намек: в Москве машину литовского консула обрисовали буквами Z (фото)

Этот случай вандализма созвучен официальной позиции российского руководства, которое постоянно угрожает Литве.

Литовский консул в Москве Угниус Лабутис сообщил, что его машину обрисовали латинскими буквами Z, которые стали символами российской агрессии против Украины.

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"Вот что бывает, когда заходишь на охраняемую парковку и видишь свою машину", — так прокомментировал дипломат инцидент, опубликовав несколько фото.

С чего началось новое ухудшение отношений России с Литвой

И ранее не безоблачные отношения России и Литвы резко ухудшились после российского вторжения в Украину.

В мае Сейм Литвы проголосовал за резолюцию о признании России государством-террористом, обвинив Кремль в стремлении уничтожить украинскую нацию.

В начале июня депутат-единоросс Евгений Федоров внес на рассмотрение Госдумой законопроект об отмене признания РФ независимости Литвы. Федоров считает, что Литовская республика вышла из состава СССР с нарушением закона, не проведя референдум по вопросу независимости.

В ответ депутат Литовского Сейма Матас Малдейкис с иронией заявил, что в этом случае Литва может отозвать Поляновский договор 1634 года, потребовав от Путина вернуть все оккупированные территории Великому княжеству, в том числе Смоленск, который ранее принадлежал Литве.

Глава МИД Габриэлюс Ландсбиргес отреагировал на инициативу единоросса более серьезно, но не менее жестко. Министр заявил, что "только государство, управляемое зверями, могло начать войну, подобную той, которую начала Россия". Поэтому его не удивляет, что и в политике россияне ведут себя соответствуюшим образом.

"Блокада Калининграда"

17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что Литва закрывает железнодорожный транзит в регион товаров, которые попали под санкции Евросоюза. Российские пропагандисты тут же назвали эти меры "блокадой Калининграда", а российские политики стали угрожать Литве.

Глава комиссии Совета федерации по вопросам защиты государственного суверенитета РФ Андрей Климов пригрозил, что Россия перестанет признавать членство Литвы в Евросоюзе, если не возобновится транзит товаров через Калининградскую область.

26 июня СМИ сообщили, что президент РФ Владимир Путин провел совещание, посвященное обострению отношений с Литвой. На этой встрече якобы обсуждался вопрос возможности начала военных действий Москвы против Вильнюса. Журналисты предполагают, что российское руководство пока решило не прибегать к крайним мерам, считая, что США и Евросоюз "убедят Литву отказаться от блокады".

Буквально накануне этого совещания президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что литовцы не пойдут на уступки Кремлю и продолжат соблюдать санкционный режим с ограничениями на транзит в Калининградскую область.

При этом депутат Малдейкис заверил, что нагнетаемая Россией истерия не имеет ничего общего с реальностью, никакой "блокады" на самом деле не существует. По его словам, сухопутный транзит между Калининградской областью и другими субъектами РФ не перекрывали, а через границу не пропустили лишь около 1% товаров, которые подпадают под европейские санкции.