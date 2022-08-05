Поляки використовують місцевий музей-фортецю для сексу: адміністрація обурена

Заклад порадив своїм гостям знайти інше місце для занять коханням, зазначивши, що охорона переглядає всі записи з камер спостереження перед видаленням.

Деякі відвідувачі польського історичного форту Герхард, більш відомого як Східний форт-музей, використовують цю установу як місце для сексу. Адміністрація музею звернулася до них, попередивши, що охорона переглядає відео з камер спостереження, та порадила знайти іншу локацію для занять коханням. Відповідну посаду з'явився на сторінці музей у Facebook.

"Наші гості милостиво запитують… як це написати… ну, ars amandi не в музеї! Музей давно обладнаний камерами! А ті, якби вміли говорити..." — йдеться у пості.

Пресслужба музею пожартувала, що унікальні експонати, розташовані на території музею, можуть викликати "мурашки по шкірі та хвилювання", проте це не привід використовувати установу не за призначенням.

"Закохані гості, зрозумійте, більшість експонатів нашого музею – це предмети, "народжені" багато років тому і підпорядковуються зовсім іншим моральним нормам. Консервативним, навіть ортодоксальним і стриманим. Ми не наражаємо їх на дискомфорт!" — Заявили в музеї.

При цьому адміністрація закладу порадила відвідувачам знайти інші місця для занять коханням — наприклад, дикі пляжі, розташовані неподалік.

За даними видання Hyperallergic, скріншот посту пресслужби музею розлетівся по мережі:

"Займайтесь коханням а не війною!" — Прокоментував один з користувачів;

"Колеги прошу посилання із записом! Немає нічого більш захопливого, ніж вид гармати!" — пожартував інший.

Видання зауважило, що форт Герхард збудували ще в середині 19-го століття Прусською імперією — спочатку він був частиною фортеці Свіноуйсьце, яка використовувалася армією Пруссії, а згодом німецькими військами до 1945 року, зокрема під час німецької окупації. З моменту свого публічного відкриття у 2001 році у музеї проходила постійна виставка уніформи, зброї та військової атрибутики протягом усієї його історії. Він залишається одним з прусських фортів, що добре збереглися в Європі, залучаючи близько 45 тисяч відвідувачів на рік.

Публічний секс є незаконним у Польщі та може призвести до арешту, обмеження волі, штрафу у розмірі до 1500 злотих (близько 12 тис. грн) або догани, згідно з Кодексом про дрібні правопорушення.

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