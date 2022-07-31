В Росії відбулося змагання із запливу на гумових жінках (відео)

Понад 400 учасників незвичайного турніру сплавлялися річкою неподалік Санкт-Петербурга, використовуючи секс-ляльки.

30 липня у населеному пункті Лосєво під Санкт-Петербургом відбулися незвичайні змагання під назвою Bubble Baba Challenge — 2022. У межах змагань понад чотири сотні людей здійснили заплив місцевою річкою Вуокса, повідомляють росЗМІ.

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Особливістю цього щорічного змагання є те, що всі учасники запливу використовують як засоби пересування надувних гумових "жінок".

Подібні ляльки користуються популярністю у любителів секс-іграшок.

Організатори заявили, що змагання пройшло успішно, а головною його метою є пропагування здорового способу життя.

Варто зауважити, що девізом цього заходу є такий вислів: "Гумова жінка — це не більше ніж засіб пересування". На деяких знімках видно не лише гумові ляльки, а й надувні чоловічі статеві органи.

Водне змагання, яке організатори називають літнім фестивалем Bubble Baba Challenge, вперше провели у 2003 році. З 2012 по 2021 роки цей заплив не проводився і ось уже другий рік поспіль місцеві жителі змагаються у тому, хто більш вправний у використанні секс-іграшок для плавання річкою.

Фокус вже писав, що в Росії заборонили щорічний заплив на гумових жінках у 2012 році через будівельно-ремонтні роботи на річці Вуокса.

Як уже писав Фокус, кілька років тому в Росії 45-річний чоловік помер після перемоги в місцевому конкурсі з поїдання млинців.

Також Фокус писав, що рік тому гумова жінка підняла на ноги японських рятувальників. Місцеві жителі сприйняли плаваючу у воді біля узбережжя Японії секс-ляльку за справжню жінку, що потонула.