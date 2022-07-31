В России состоялось соревнование по заплыву на резиновых женщинах (видео)

Более 400 участников необычного турнира сплавлялись по реке недалеко от Санкт-Петербурга, используя секс-куклы.

30 июля в населенном пункте Лосево под Санкт-Петербургом состоялись необычные соревнования под названием Bubble Baba Challenge – 2022. В рамках состязаний более четырех сотен человек совершили заплыв по местной реке Вуокса, сообщает росСМИ.

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Особенностью данного ежегодного состязания является то, что все участники заплыва используют в качестве средств передвижения надувных резиновых "женщин".

Подобные куклы пользуются популярностью у любителей секс-игрушек.

Организаторы заявили, что состязание прошло успешно, а главной его целью является пропаганда здорового образа жизни.

Стоит заметить, что девизом данного мероприятия является следующее выражение: "Резиновая женщина – это не более чем средство передвижения". На некоторых снимках видны не только резиновые куклы, но и надувные мужские половые органы.

Водное состязание, которое организаторы называют летним фестивалем Bubble Baba Challenge, впервые провели в 2003 году. С 2012 по 2021 годы данный заплыв не проводился и вот уже второй год подряд местные жители соревнуются в том, кто более искусен в использовании секс-игрушек для плавания по реке.

Фокус уже писал, что в России запретили ежегодный заплыв на резиновых женщинах в 2012 году из-за строительно-ремонтных работ на реке Вуокса.

Как уже писал Фокус несколько лет назад в России 45-летний мужчина умер после победы в местном конкурсе по поеданию блинов.

Также Фокус писал о том, что год назад резиновая женщина подняла на ноги японских спасателей. Местные жители приняли плавающую в воде у побережья Японии секс-куклу за утонувшую настоящую женщину.