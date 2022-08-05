Поляки используют местный музей-крепость для занятия сексом: администрация возмущена

Учреждение посоветовало своим гостям найти другое место для занятий любовью, отметив, что охрана просматривает все записи с камер наблюдения перед удалением.

Некоторые посетители польского исторического форта Герхард, более известного как Восточный форт-музей, используют это учреждение как место для занятия сексом. Администрация музея обратилась к ним, предупредив, что охрана отсматривает видео с камер наблюдения, и посоветовала найти другую локацию для занятий любовью. Соответствующий пост появился на странице музей в Facebook.

"Наши гости милостиво спрашивают… как это написать… ну, ars amandi не в музее! Музей давно оборудован камерами! А те, если бы умели говорить…." — говорится в посте.

Пресс-служба музея пошутила, что уникальные экспонаты, расположенные на территории музея, могут вызывать "мурашки по коже и волнение", однако это не повод использовать учреждение не по назначению.

"Влюбленные гости, поймите, большинство экспонатов нашего музея – это предметы, "рожденные" много лет назад и подчиняющиеся совершенно другим моральным нормам. Консервативным, даже ортодоксальным и сдержанным. Мы не подвергаем их дискомфорту!" — заявили в музее.

При этом администрация учреждения посоветовала посетителям найти другие места для занятия любовью — например, дикие пляжи, расположенные неподалеку.

По данным издания Hyperallergic, скриншот поста пресс-службы музея разлетелся по сети:

"Занимайтесь любовью, а не войной!" — прокомментировал один из пользователей;

"Коллеги прошу ссылку с записью! Нет ничего более захватывающего, чем вид пушки!" — пошутил другой.

Издание отметило, что форт Герхард был построен еще в середине 19-го века Прусской империей — изначально он был частью крепости Свиноуйсьце, которая использовалась армией Пруссии, а затем немецкими войсками до 1945 года, в том числе во время немецкой оккупации. С момента своего публичного открытия в 2001 году в музее проходила постоянная выставка униформы, оружия и военной атрибутики на протяжении всей его истории. Он остается одним из наиболее хорошо сохранившихся прусских фортов в Европе, привлекая около 45 тысяч посетителей в год.

Публичный секс является незаконным в Польше и может привести к аресту, ограничению свободы, штрафу в размере до 1500 злотых (около 12 тыс. грн) или выговору, согласно Кодексу о мелких правонарушениях.

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