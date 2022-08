Ракетний удар у Краматорську: мати і дочка, що залишилися без ніг, знову вчаться ходити (фото)

За словами Пітера Харша з організації Peter Harsch Prosthetics у Сан-Дієго, поранення Яни та Наташі були дуже болючими, завдання хірургів та медиків полягало в тому, що врятувати їм життя.

8 квітня на вокзалі в Краматорську 43-річна Наталія Степаненко та її 11-річна донька Яна отримали поранення під час ракетного удару, під час якого загинуло 59 осіб, зокрема 7 дітей. Про це повідомляє Mirror.

Поранення загалом отримали близько сотні людей, Наталя втратила частину ноги нижче за коліно, а її дочка Яна залишилася без обох ніг. Але тепер, завдяки інноваційному протезуванню в США, вони знову зможуть ходити. Декілька місяців вони провели у Львівській лікарні ім. св. Миколи.

У липні зусиллями організації The Right to Walk Foundation, яка допомагає людям, які втратили кінцівки, їх перевезли до Каліфорнії.

За словами Пітера Харша з організації Peter Harsch Prosthetics у Сан-Дієго, під час вибухів травми наносить шрапнель та уламки. Поранення Яни та Наталі були дуже болючими. "Завдання хірургів і медиків полягало в тому, що врятувати їм життя, інші деталі були не настільки важливими", — пояснив він.

Наталія Степаненко опинилася на вокзалі Краматорська, сподіваючись виїхати з території Донбасу в перші тижні після початку масштабного російського вторгнення. Вона мала намір перевезти дітей до Івано-Франківська. Того злощасного ранку син Ярослав залишився доглядати валізи, а мама з сестрою стояли на станції і пили чай, в цей момент, близько о 10:30 ранку, на території вокзалу вибухнула російська ракета "Точка-У".

Згодом вона розповідала, що не чула вибуху, та пам'ятала, що всюди була кров.

"Я не могла підвестися, було дуже боляче. Я подивилася на свої ноги і заплакала", — згадувала жінка.

