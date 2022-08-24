Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Світ Російсько-українська війна

Ракетний удар у Краматорську: мати і дочка, що залишилися без ніг, знову вчаться ходити (фото)

Наталія Степаненко та її дочка Яна. російська ракета, точка У Краматорськ,
Фото: AP | Наталія Степаненко та її дочка Яна

За словами Пітера Харша з організації Peter Harsch Prosthetics у Сан-Дієго, поранення Яни та Наташі були дуже болючими, завдання хірургів та медиків полягало в тому, що врятувати їм життя.

8 квітня на вокзалі в Краматорську 43-річна Наталія Степаненко та її 11-річна донька Яна отримали поранення під час ракетного удару, під час якого загинуло 59 осіб, зокрема 7 дітей. Про це повідомляє Mirror.

Поранення загалом отримали близько сотні людей, Наталя втратила частину ноги нижче за коліно, а її дочка Яна залишилася без обох ніг. Але тепер, завдяки інноваційному протезуванню в США, вони знову зможуть ходити. Декілька місяців вони провели у Львівській лікарні ім. св. Миколи.

У липні зусиллями організації The Right to Walk Foundation, яка допомагає людям, які втратили кінцівки, їх перевезли до Каліфорнії.

Яна Степаненко, яка залишилася без ніг після удару російської ракети.
Яна Степаненко, яка залишилася без ніг після удару російської ракети.
Яна Степаненко, яка залишилася без ніг після удару російської ракети.
Яна Степаненко, яка залишилася без ніг після удару російської ракети.
Яна Степаненко, яка залишилася без ніг після удару російської ракети.
Яна Степаненко, яка залишилася без ніг після удару російської ракети.
Яна Степаненко, яка залишилася без ніг після удару російської ракети.
Яна Степаненко, яка залишилася без ніг після удару російської ракети.
Яна з 33-річною моделлю та актрисою Лорен Вассер.
Яна з 33-річною моделлю та актрисою Лорен Вассер.
Яна Степаненко, яка залишилася без ніг після удару російської ракети.
Яна Степаненко, яка залишилася без ніг після удару російської ракети.
Яна Степаненко, яка залишилася без ніг після удару російської ракети.
Яна Степаненко, яка залишилася без ніг після удару російської ракети.
Яна з 33-річною моделлю та актрисою Лорен Вассер.

За словами Пітера Харша з організації Peter Harsch Prosthetics у Сан-Дієго, під час вибухів травми наносить шрапнель та уламки. Поранення Яни та Наталі були дуже болючими. "Завдання хірургів і медиків полягало в тому, що врятувати їм життя, інші деталі були не настільки важливими", — пояснив він.

Наталія Степаненко опинилася на вокзалі Краматорська, сподіваючись виїхати з території Донбасу в перші тижні після початку масштабного російського вторгнення. Вона мала намір перевезти дітей до Івано-Франківська. Того злощасного ранку син Ярослав залишився доглядати валізи, а мама з сестрою стояли на станції і пили чай, в цей момент, близько о 10:30 ранку, на території вокзалу вибухнула російська ракета "Точка-У".

Згодом вона розповідала, що не чула вибуху, та пам'ятала, що всюди була кров.

"Я не могла підвестися, було дуже боляче. Я подивилася на свої ноги і заплакала", — згадувала жінка.

Раніше Фокус повідомляв, що у США безплатно протезують українських військовослужбовців, які втратили ноги. За словами протезиста з Limb Lab, залишитися без однієї з кінцівок це все одно, що втратити родича або близького друга.

Нагадаємо, що викладач із Київської області розповів про тортури у полоні, внаслідок яких він втратив пальці та стопу.