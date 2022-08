Ракетный удар в Краматорске: мать и дочь, оставшиеся без ног, вновь учатся ходить (фото)

По словам Питера Харша из организации Peter Harsch Prosthetics в Сан-Диего, ранения Яны и Наташи были очень болезненными, задача хирургов и медиков состояла в том, что спасти им жизнь.

8 апреля на вокзале в Краматорске 43-летняя Наталья Степаненко и ее 11-летняя дочь Яна получили ранения во время ракетного удара, в ходе которого погибли 59 человек, в том числе 7 детей. Об этом сообщает Mirror.

Ранения в общей сложности получили около сотни человек, Наталья потеряла часть ноги ниже колена, а ее дочь Яна осталась без обеих ног. Но теперь благодаря инновационному протезированию в США они вновь смогут ходить. Несколько месяцев они провели во Львовской больнице им. св. Николая.

В июле усилиями организации The Right to Walk Foundation, которая помогает людям, потерявшим конечности, их перевезли в Калифорнию.

По словам Питера Харша из организации Peter Harsch Prosthetics в Сан-Диего, во время взрывов травмы наносит шрапнель и осколки. Ранения Яны и Наташи были очень болезненными. "Задача хирургов и медиков состояла в том, что спасти им жизнь, прочие детали были не столь важны", — объяснил он.

Наталья Степаненко оказалась на вокзале Краматорска в надежде уехать с территории Донбасса в первые недели после начала масштабного российского вторжения. Она намеревалась перевезти детей в Ивано-Франковск. В то злополучное утро сын Ярослав остался присматривать за чемоданами, а мама с сестрой стояли на станции и пили чай, в этот момент, примерно, в 10.30 утра, на территории вокзала взорвалась российская ракета "Точка-У".

Впоследствии он рассказывала, что не слышала взрыва, но помнила, что повсюду была кровь.

"Я не могла встать, было очень больно. Я посмотрела на свои ноги и заплакала", — вспоминала женщина.

