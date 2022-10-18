Путін приніс у жертву "Газпром", віддаючи наказ про вторгнення в Україну, — Politico

Після початку бойових дій частка російського експорту в Європі знизилася, а вартість акцій монополіста впала на 88%, змушуючи компанію спалювати нереалізований газ.

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Російський монополіст "Газпром" переживає одну з найсерйозніших криз через те, що Кремль здійснив повномасштабне вторгнення в Україну. Про це йдеться у матеріалі видання Politico.

Журналісти вважають, що президент РФ Володимир Путін, віддаючи наказ про вторгнення в Україну, приніс у жертву монополіста "Газпром".

Частка російської монополії з експорту газу на європейському ринку скоротилася з 40% до всього 9%, а на дні Балтійського моря простоюють трубопроводи "Північні потоки", на створення яких Росія витратила понад 20 млрд євро. Politico зазначає, що після вторгнення в Україну вартість акцій "Газпрому" впали на 88%, і в умовах міжнародної ізоляції компанія змушена спалювати велику кількість нереалізованого палива.

Старший викладач та експерт з енергетики Росії в Королівському коледжі Лондона Аднан Ватансевер вважає, що монополіст зараз переживає екзистенційну кризу. Перспективи подальшого росту "Газпрому", за його словами, дещо обмежені і цілком ймовірно, що в майбутньому компанії доведеться суттєво скоротити видобуток газу.

Ватансевер прогнозує, що монополіст зіткнеться з катастрофічними фінансовими проблемами вже 2025 року, якщо Європа зможе швидко відмовитися від постачання російського палива.

Директор з досліджень в галузі енергетичного переходу в Оксфордському інституті енергетичних досліджень Джеймс Хендерсон вважає, що Володимир Путін не дозволить збанкрутувати "Газпрому" не лише через його символічну цінність, а й тому, що компанія контролює всю систему трубопроводів у Росії, а також здійснює постачання половини енергії в країні.

"До другої половини цього десятиліття, безумовно, постає питання, чи зможе "Газпром" продовжувати працювати в тому ж обсязі, що і зараз. Це буде випадок, коли потенційно доведеться скоротити виробництво або трохи зменшити штат компанії", — додав Хендерсон, коментуючи найближчі перспективи монополіста.

Зазначимо, що Україна готує нові санкції проти російських компаній, під які також може потрапити дочка монополіста "Газпром".

Також Фокус у своєму матеріалі детально розбирав, чим загрожує зупинка транзиту російського газу через Україну та яка від цього вигода для "Газпрому".